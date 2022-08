Başkan Kılınç, Besni Belediye Başkanı Emre'yi ziyaret etti

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Besni ilçesini ziyaret ederek Belediye Başkanı Eyyup Mehmet Emre ile bir araya geldi.Besni Belediyesi Meclis Üyelerinin de hazır bulunduğu ziyarette Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç ile Besni Belediye Başkanı Mehmet Emre ilçenin sorunları ve beklentileri üzerine istişarelerde bulundu.

Ziyarette konuşan Başkan Kılınç, Adıyaman'ın topyekûn kalkınmasını istediklerini dile getirerek, "Mehmet Emre başkanımızı ziyaret ederek, Besni ilçemiz için yapabileceğimiz bir şey olursa her zaman hazır olduğumuzu belirttik. Adıyaman'ımızın her köşesinin kalkınması, her bireyinin hizmetin en kalitelisine ulaşması bizim en büyük hedefimizdir" diye konuştu.

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Besni Belediye Başkanı Mehmet Emre ise desteklerinden dolayı Başkan Kılınç'a teşekkür etti.

