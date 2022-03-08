Başkan Kılınç, Bayan personelin gününü kutladı

Kadınların toplumsal hayatın vazgeçilmez değerlerinden birisi olduğunu belirten, Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Adıyaman Belediyesi'nde çalışan bayan personel ile yine belediye bünyesinde hizmet veren kurslarda eğitim gören kursiyerlerin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Görevleri başında ziyaret ettiği personellerine karanfil takdim eden Başkan Kılınç, bayanların varlıklarıyla hayatın her alanında önemli bir yere sahip olduğunu dile getirdi.

Başkan Kılınç ayrıca, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Saliha Diler ile AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Kuştepe'nin de katılımıyla Adıyaman Belediyesi Meslek Edindirme Kursları'nda (ADIMEK) eğitim gören kursiyerler için düzenlenen programda bayanların gününü kutladı. Başkan Kılınç, ziyaret sonunda yaptığı değerlendirmede, "Adıyaman’ımızı daha güzel bir kent yapma adına beraber mesai harcadığımız kadın çalışanlarımızın Dünya Kadınlar Günü'nü kutladık. Şehrimizi daha yaşanabilir ve daha güzel bir kent yapma adına verdiğiniz emeklerden dolayı kadın çalışanlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.