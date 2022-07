Başkan Kılınç, Basın mensuplarının bayramını kutladı

Türk basınında sansürün kaldırılışının yıldönümü olmasından kaynaklı her yıl 'Basın Bayramı' olarak kutlanan 24 Temmuz dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, "Şantaj ve yalana yer vermeyerek görevini hakkıyla yerine getiren tüm basın çalışanlarının bayramı kutlu olsun" dedi.

114 yıl önce 24 Temmuz 1908 tarihinde, İkinci Meşrutiyet'in ilanından sonra alınan kararla Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde sansür memurlarının kontrol ve denetiminden geçtikten sonra yayımlanan gazetelere uygulanan sansürün kaldırılmasıyla kutlanmaya başlanan Basın Bayramının, kalkınmış Türkiye için çok önemli bir karar olduğunu da sözlerine ekleyen Başkan Kılınç, şunları dile getirdi: "Demokratik sistemin vazgeçilmez unsurlarından biri olan basın, toplumun bilgilendirilmesi, vatandaş ile devlet arasındaki iletişimin sağlanması, kamuoyu oluşturulması gibi önemli bir görev ve sorumluluğun temel taşıdır. Üstlendiği bu önemli görevler, basının sansür ve benzeri kısıtlamalara maruz kalmadan sorumluluklarını yerine getirebilmesini ve basın özgürlüğünün her şart altında gözetilmesini zorunlu kılmaktadır. İşte 24 Temmuz'da bu anlamda gerek basın için gerekse ülkemiz için oldukça önemli bir tarihtir. Bu anlamda görevini layıkıyla yerine getiren basın mensubu arkadaşlarımızın bu önemli gününü kutluyorum. Tüm dünyada olduğu gibi Adıyaman'da da basın mensubu arkadaşlarımız çok zor çalışma şartlarına sahip bir şekilde görevlerini icra etmeye çalışıyor. İşini büyük bir özveri içerisinde yerine getiren basın mensubu arkadaşlarımız, inanıyorum ki bundan sonra da aynı özveri ve duyarlılıkla görevlerini ifa etmeye devam edecektir. Görevini bu anlayışla, cesurca ve fedakârlıkla yürüten tüm basın mensuplarımız her türlü övgü ve takdiri hak etmektedir."