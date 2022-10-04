Başkan Kılınç, Bahçelievler Mahallesi sakinleriyle sohbet etti

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, bu kez Bahçelievler Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

Mahalle sakinleriyle uzun uzun sohbet eden Başkan Kılınç, Adıyaman Belediyesi tarafından yapılan çalışmalar hakkında bilgi verip, vatandaşların sorun ve önerilerini dinledi.

Ziyaret sonunda kısa bir değerlendirmede de bulunan Başkan Kılınç, "Bahçelievler Mahallesi'ndeki esnaf ve vatandaşlarımızı ziyaret ettik. Her zaman olduğu gibi yine kıymetli hemşehrilerimizle bir ve beraber olduk. Tüm hemşehrilerime ilgileri ve hoş sohbetleri için teşekkür ediyorum" dedi.