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Başkan Kılınç, Bahçelievler Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, eski Şire Pazarının bulunduğu alana yapımı sürdürülen Gençlik Merkezi’nin inşaatında incelemelerde bulundu.

09 Aralık 2021 Perşembe 14:27
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Başkan Kılınç, Bahçelievler Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Bahçelievler Mahallesi’ndeki Gençlik Merkezi’nin inşaat alanında incelemelerde bulunarak, sorumlulardan bilgi aldı.
Projenin tamamlanmasıyla birlikte Bahçelievler Mahallesine önemli bir eserin daha kazandırılacağını söyleyen Başkan Kılınç, incelemeler sonunda yaptığı değerlendirmede şunları dile getirdi: "Eski Şire Pazarı yerleşkesinde yapımı devam eden Gençlik Merkezi inşaatında incelemelerde bulunup, çevredeki vatandaş ve esnafımızı ziyaret ettik. İnşallah kısa süre içerisinde Bahçelievler Mahallemize önemli bir eser daha kazandırmış olacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."
Toplam 2 bin 300 metrekare kapalı alana sahip olacak olan Gençlik Merkezi içerisinde meslek edindirme kursları, dene-yap atölyeleri, kütüphane, okuma salonu ve konferans salonu yer alacak.

Kaynak: PHA

Son Güncelleme: 09.12.2021 14:54
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