Başkan Kılınç, Bahçecik Mahallesi muhtarı ve sakinlerini ağırladı

Mahalle ziyaretlerine yoğun bir şekilde devam eden Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç bu kez Bahçecik Mahallesi muhtarı ve sakinlerini ağırladı.

Mahalle Muhtarı Mehmet Yolcu ile mahalle sakinlerini makamında ağırlayan Başkan Kılınç, muhtardan ve mahalle sakinlerinden mahalleleri adına talep ve önerilerini dinledi.

Başkan Kılınç ziyarette yaptığı konuşmada, "Bugün bizi ziyaret eden Bahçecik Mahallesi muhtarımıza ve mahalle sakinlerimize teşekkür ediyorum. Onlardan mahallelerinin sorunlarını, talep ve önerilerini dinledik. Sorunlarından arındırılmış bir Adıyaman için çıktığımız bu yolda, inşallah bu mahallemizdeki sorunları da en kısa sürede ortadan kaldırmaya çalışacağız" diye konuştu.

​Ziyarette mahalleli adına söz alan Muhtar Yolcu ise kendilerini kabul ederek talep ve önerilerini dinleyen Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'a teşekkür etti.