Başkan Kılınç Asfalt çalışmasını inceledi

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Yeni Mahalle’de devam eden asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, bu incelemeler sırasında gayretle çalışan personellere kalaylıklar diledi.

Başkan Kılınç, burada yaptığı açıklamada; “Şehrimizin tüm caddelerini yenilemeye, ulaşım konforunu ve kalitesini arttıracak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yeni Mahalle’mizde de devam eden asfaltlama çalışmalarını yerinde inceleyerek, personellerimize kolaylıklar diledik” diye konuştu.

Gayretle çalışan personellerin performansını müşahede eden mahalle sakinleri de Başkan Kılınç’ı ve personelleri tebrik ederek, başarı dileklerini belirtti.