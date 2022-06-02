Başkan Kılınç asfalt çalışmalarını inceledi

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından şehrin birçok noktasında devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, bu incelemeler sırasında gayretle çalışan personele kalaylıklar diledi.

Fen İşleri Müdürlüğü tarafından çalışmaların sürdürüldüğü noktalardan bir tanesi olan Kayalık Mahallesi'ndeki çalışmaları inceleyen Başkan Kılınç burada yaptığı açıklamada, "Şehrimizin tüm caddelerini yenilemeye, ulaşım konforunu ve kalitesini arttıracak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kayalık Mahallemizde de devam eden asfaltlama çalışmalarını yerinde inceleyerek personellerimize kolaylıklar diledik" diye konuştu.

İncelemeler sırasında mahalleliyle de bir araya gelen Başkan Kılınç, amaçlarının bütün sorunlarından arındırılmış bir Adıyaman olduğunu dile getirdi.