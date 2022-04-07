Başkan Kılınç, asfalt çalışmalarını inceledi

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından İmamağa Mahallesi'nde gerçekleştirilen asfalt öncesi freze çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Kılınç, çalışma alanında sorumlulardan bilgi aldı.

Çalışmalarla ilgili kısa bir değerlendirmede de bulunan Belediye Başkanı Kılınç şunları söyledi: "Havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte asfalt çalışmalarına başlayan ekiplerimiz, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Özellikle büyük ihtiyaç duyulan noktalara öncelik verilerek gerçekleştirdiğimiz asfalt çalışmalardan bir tanesi olan İmamağa Mahallesi'ndeki çalışmamızı yerinde inceleyip, arkadaşlarımıza kolaylıklar diledik. Henüz asfalt çalışmasının ilk aşaması olan freze işlemini gerçekleştiren ekiplerimiz kısa süre içerisinde buradaki çalışmalarını tamamlayarak, yolu halkımızın hizmetine açacak. Adıyaman'ımızın her noktasına en kaliteli hizmetleri ulaştırmak için var gücümüzle çalışıyoruz."

Mahalle sakinleri de yapılan çalışmalardan dolayı Başkan Kılınç'a teşekkür etti.