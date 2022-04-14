Başkan Kılınç, Ankara’da temaslarda bulundu

Adıyaman'a önemli yatırımlar kazandırılması için Ankara'da çeşitli temaslarda bulunan Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, turizm, ulaşım ve altyapı yatırımları konusunda önemli ziyaretler gerçekleştirdi.

Turizmde çıta yüksek

Ankara temasları çerçevesinde ilk olarak Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan'ı ziyaret eden Başkan Kılınç, Alparslan ile turizme dönük çalışmalar ve projeler hakkında genel değerlendirmelerde bulundu.

Yapılan ziyaretten sonra kısa bir bilgi de veren Başkan Kılınç, "Perre Antik Kenti, Nemrut Festivali, İnanç Turizmi ve Adıyaman Belediyesi olarak yapacağımız Kültür Merkezi için bütçe desteği konularında Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan beyle istişarelerde bulunduk. Özellikle ilimizde inanç ve antik tarih açısından turizmi geliştirmek için bakanlıkla birlikte yol haritamızı belirleyeceğiz. Bakan Yardımcımıza ilgi ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Kılınç, Demiryolu hattı çalışmalarında

Bir sonraki ziyaretinde Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürü hemşerimiz Metin Akbaş'ı makamında ziyaret eden Başkan Kılınç, Gölbaşı-Adıyaman-Kahta tren hattı döşeme çalışmalarında gelinen okta hakkında bilgiler aldı.

Yapılan ziyaretten sonra değerlendirmede bulunan Başkan Kılınç, demiryolu çalışmalarında etüt projesinin bitme aşamasına geldiği söyleyerek, "TCDD Genel Müdürü Sayın Metin Akbaş’ı ziyaret ederek, etüt projesi bitmek üzere olan Gölbaşı, Adıyaman, Kahta tren hattını ve şehrimizde yaptığımız, yapacağımız önemli projelerle ilgili istişarelerde bulunduk. Misafirperverlikleri için kendilerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

İller Bankasından altyapı için destek sözü

Adıyaman'a kazandırılması planlanan yeni yatırımlar için gerçekleştirilen ziyaretlerin sonuncusunu İller Bankası Genel Müdürü Yusuf Büyük'e yapan Başkan Kılınç, Genel Müdür Büyük'ten altyapı çalışmaları için destek istedi.

İller Bankası Genel Merkezi'nde gerçekleşen ziyarette yapılan görüşmeler hakkında konuşan Başkan Kılınç, Genel Müdür Büyük'e hem misafirperverliğinden doalyı hem de verdiği destek sözünden dolayı teşekkür etti.

Adıyamanlı öğrencilerle iftarda buluştu

Ankara temaslarında günün son ziyaretinde Adıyamanlılar Vakfı Ankara Şube Başkanı Hüseyin Duran'ın organize ettiği iftar yemeğinde Adıyamanlı üniversite öğrencileriyle bir araya gelen Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, "Hayır ve duaların bol olduğu bu ayda hemşerilerimizle birlikte aynı sofrayı paylaşmak çok güzel bir duygu. Gurbette yaşayan tüm hemşerilerimize selamlarımı iletiyorum" dedi.