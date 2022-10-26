Başkan Kılınç, Ankara'da çeşitli temaslarda bulundu

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Adıyaman'a önemli yatırımlar kazandırılması için gittiği Ankara'da çeşitli temaslarda bulundu.

Ankara'daki temaslarına Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Dr. Nazif Yılmaz ve TRT Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı'yı ziyaret ederek başlayan Başkan Kılınç, "TRT Genel Müdürümüz Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı hocamızla Adıyaman gündemiyle buluştuk. İlimizi cazibe merkezi yapmak için tüm enerjimizle sahadayız. Milli Eğitim Bakan Yardımcımız Dr. Nazif Yılmaz ile de ilimizin maarif meseleleri hakkında verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Önceliğimiz eğitim, önceliğimiz gençlik" diyerek ziyaretler hakkında bilgi verdi.

Günün son ziyaretini ise Ankara Lokman Hekim Hastanesinde tedavi gören Adıyamanlı hemşerilerini ve yakınlarını ziyaret ederek gerçekleştiren Başkan Kılınç, hasta ve hasta yakınlarına 'geçmiş olsun' dileklerini ileterek, "Ankara Lokman Hekim Hastanesinde tedavi gören hemşerilerimizi ve yakınlarını ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Rabbim tüm hastalarımıza şifalar versin" diye konuştu.