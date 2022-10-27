Başkan Kılınç, Ankara temaslarına ara vermeden devam ediyor

Adıyaman'a önemli yatırımlar kazandırılması için Ankara'da çeşitli temaslarda bulunmaya devam eden Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, bir taraftan bürokratik ziyaretler yaparken, diğer taraftan da hemşerileriyle bir araya gelmeyi ihmal etmiyor.

Ankara temasları çerçevesinde, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'yi parti genel merkezinde ziyaret eden Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, ülke gündemi ve çalışmalar üzerine görüşmeler gerçekleştirdi. Destici'ye göstermiş olduğu ilgi ve alakadan dolayı teşekkür eden Başkan Kılınç, daha sonra Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetimler Politika Kurulu Üyesi Refik Tuzcuoğlu'nu ziyaret eden Başkan Kılınç, yerel yönetimler ve Adıyaman Belediyesi'nin çalışmaları hakkında istişarelerde bulundu.

Bir sonraki ziyaretinde, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz ile belediye stratejileri ve hizmetler hususlarında görüş alışverişinde bulunan Başkan Kılınç, daha sonra TRT Kürdi Koordinatörü Kemal Gümüş'e nezaket ziyaretinde bulundu. TRT Kürdi programlarının Adıyaman'ı kapsaması ve halka yönelik kültürel faaliyetlerin icrası hususlarında görüş alışverişinde bulunduklarını da sözlerine ekleyen Başkan Kılınç, daha sonra Yargıtay Üyeliğine seçilen Adıyamanlı Hakim Hamit Yelken'e 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

Yapılan ziyaretlerin oldukça verimli geçtiğini dile getiren Başkan Kılınç, misafirperverliklerinden dolayı Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetimler Politika Kurulu Üyesi Refik Tuzcuoğlu'na, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz'a, TRT Kürdi Koordinatörü Kemal Gümüş'e ve Yargıtay Üyeliğine seçilen Hakim Hamit Yelken'e teşekkür etti.

Kaynak: PHA