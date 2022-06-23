Başkan Kılınç, Altınşehir Mahallesi’nde

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, şehrin en büyük mahallelerinden birisi olan Altınşehir Mahallesi’ni ziyaret etti.

Belediye Başkanı Kılınç, Altınşehir Mahalle Muhtarı Ekrem Abacı ve Altınşehir Kooperatif üyeleri ile bir araya geldi. Mahallenin eski Altınşehir evlerinin mevcut sorununu çözmek için bir araya geldiklerini belirten Başkan Kılınç; “Konuyla alakalı önemli istişarelerde bulunduk. Tüm hak sahiplerinin önerilerini de dikkate alarak yapacaklarımızı planlamaktayız. Misafirperverliklerinden dolayı Muhtar Abacı ve kooperatif üyelerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Altınşehir Mahalle Muhtarı Ekrem Abacı ise yapılan ziyaretten ve istişarelerden ötürü memnuniyetini dile getirerek, Başkan Kılınç’a müteşekkir olduklarını söyledi.