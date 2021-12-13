Başkan Kılınç, Almanya'daki Türk STK temsilcileriyle bir araya geldi

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, 'Münih-Türk STK'larla Buluşma' programı kapsamında davet edildiği Almanya'da Türk temsilcilerle bir araya geldi.

Resmî davetli olarak gittiği Münih’te Türkiye Almanya Başkonsolosu Mehmet Günay, Eğitim Ataşesi Prof. Dr. Mustafa Çakır ve Din Hizmetleri Ataşesi Sıddık Yılmaz'ın da katılımıyla 'Münih-Türk STK’larla Buluşma' programına katıldı.

Gerçekleştirilen programda söz alan Belediye Başkanı Kılınç, Almanya'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Almanya, yurt dışında yaşayan Türklerin en çok bulunduğu ülke durumunda. Bundan dolayı burada, Türk kardeşlerimizle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum" diye konuştu.

Programda söz alan Türk STK temsilcileri yöneticileri ise Almanya'ya gelerek kendileriyle bir araya gelen davetlilere teşekkür etti.