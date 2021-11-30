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Başkan Kılınç: Adıyaman Tanıtım Günleri etkinliği ertelendi

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, TV Net’te katıldığı canlı yayında, şiddetli lodostan etkilenen Yenikapı Etkinlik Alanı’nın durumdan dolayı 1-5 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilmesi beklenen ‘Adıyaman Tanıtım Günleri’nin ertelendiğini söyledi.

30 Kasım 2021 Salı 16:24
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Başkan Kılınç: Adıyaman Tanıtım Günleri etkinliği ertelendi

Başkan Kılınç, 1-5 Aralık tarihleri arasında İstanbul Yenikapı Etkinlik Alanında gerçekleştirilmesi planlanan ancak İstanbul’da etkili olan lodosta büyük hasar gören etkinlik alanındaki durumdan dolayı ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.

“Etkinliğin iptali söz konusu”

Ertelenen ‘Adıyaman Tanıtım Günleri’ ile ilgili bilgi veren Başkan Kılınç, İstanbul’da etkili olan lodostan dolayı Yenikapı Etkinlik Alanındaki çadırların dağıldığını belirterek, programın ertelenmesi yada iptal edilmesi konusunda organizasyon şirketi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilileriyle görüşmelerin devam ettiğini dile getirdi.

 “Adıyaman asayiş konusunda Türkiye’nin en güvenilir kenti”

Tarihi, kültürü, doğası, tatları ve insanlarıyla muhteşem bir kent olan Adıyaman’ın asayiş konusunda da Türkiye’nin en güvenilir kenti olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Kılınç, herkesi huzur ve barış şehri Adıyaman’ın güzelliklerini görmeye davet etti.

Programın geri kalan kısmında da belediyenin çalışmaları hakkında bilgiler veren Başkan Kılınç, pandemi sürecinde 20 milyon TL’ye yakın ayni ve nakdim yardım yaptıklarını belirtip, Adıyaman için gece gündüz demeden çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

 

Kaynak: PHA
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