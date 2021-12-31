Başkan Kılınç 2022'ye personeliyle birlikte girdi

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, yeni yıla görevi başında giren Zabıta, Çağrı Merkezi ve İtfaiye personelini ziyaret ederek kolaylıklar diledi.

Yılbaşı gecesi ilk ziyaretini Mimar Sinan Kültür Parkı içerisinde bulunan Zabıta Karakoluna yapan Başkan Kılınç'ı burada Zabıta Müdürü Orhan Şahin ile nöbetçi personel karşıladı. Ziyarette Zabıta Müdürü Şahin'den çalışmalarla ilgili bilgi alan Başkan Kılınç, personelin de yeni yılını kutlayıp, kolaylıklar diledi.

Daha sonra ana binada görev yapan 153 Çağrı Merkezi'ni ziyaret ederek burada da hem Basın Yayın ve Halka İlişkiler Müdürü İskender Korkut'tan gelen şikayet ve taleplerle ilgili bilgi aldı, hem personelin yeni yılını kutladı, hem de gelen çağrılara cevap vererek, vatandaşın sorun ve talebini bizzat kendisi dinledi.

Gecenin son ziyaretini İtfaiye Müdürlüğüne yapan Belediye Başkanı Kılınç, burada da Belediye Başkan Yardımcısı Ebubekir Fırat ile İtfaiye Müdürü Ali Doğan'dan bilgiler alıp, yine personelin yeni yılını kutladı.

Başkan Kılınç ziyaretler sonunda yaptığı değerlendirmede, "Yeni yıla ailelerinden ve evlerinden ayrı girerek büyük bir özveri gösteren belediye personelimize ve diğer kamu ve özel sektör çalışanlarına hayırlı, sağlıklı ve mutlu yıllar dileyerek yeni yıl temennime başlamak istiyorum. Daha sonra da yeni yılın tüm insanlığa, ülkemize ve ilimize güzellikler getirmesini temenni ediyorum" diye konuştu.