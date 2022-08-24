Başkan Kılınç, 19 Mayıs Caddesi esnafıyla bir araya geldi

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, İmamağa Mahallesi 19 Mayıs Caddesi'nde faaliyetlerini sürdüren esnafı ziyaret etti.19 Mayıs Caddesi'ne yaptığı ziyarette esnaf ve vatandaşlarla uzun uzun sohbet edip, Adıyaman Belediyesi tarafından sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Kılınç, "19 Mayıs Caddesi'nde esnafımızı ziyaret edip, sorunlarını dinledik. Halkımızın görüş ve önerileri bizim için çok önemli. Onlar için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

​Esnaflar da, yaptığı ziyaretten dolayı Başkan Kılınç'a teşekkür ederek, istek ve taleplerini iletti.

Kaynak: PHA