Başkan Karakuş sağlık çalışanına şiddete tepki gösterdi

İstanbul Başakşehir Çam ve Şakura Hastanesi'nde hamile olan hemşireye hasta yakınların saldırmasına tepki gösteren Kamu-Sen Adıyaman Şubesi Kadın Kolları Başkanı Fidan Karakuş,"İstanbul Başakşehir Çam ve Şakura Hastanesi acil servisine gelen bir hastanın dört yakını tarafından, başka bir hastaya tedavi yaptığı sırada hamile hemşiremize fiziksel şiddet uygulanması, sağlıkta şiddet olaylarının ne kadar vahim duruma ulaştığını üzücü bir şekilde göstermektedir."dedi.

Şiddet uygulayanlara belirli süre ücretli sağlık hizmeti alması gerektiğini aktaran Karakuş,"Sağlık çalışanlarına şiddet uygulayan herkes istisnasız tutuklanma, şiddet uygulayanlara acil haller dışında belirli bir süre kamu sağlık hizmetinin ücretli olması ve tüm sağlık kurum ve kuruluşlarının sıfır toleranslı alan ilan edilmesi gibi çözümler hayata geçirilmelidir. Adıyaman Kamu-Sen Kadın Komisyonu olarak yaşanan bu olayı kınıyoruz. Bundan sonraki süreçte hemşiremizin yanında olduğumuzu bildiririz. Temennimiz; şiddetin olmadığı çalışma hayatı ve özellikle kadın çalışanımıza yapılan bu insanlık dışı olayın son olmasıdır."şeklinde konuştu.

Kaynak: PHA