Başkan İnan'dan' İstiklal Marşı'nın Kabulü' mesajı

Yaman Medya Grup Yönetim Kurulu Başkanı ve Adıyaman Faal Gazeteciler Cemiyeti (AGAD) Başkan Vekili İbrahim İnan, '12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü' nedeniyle yayınladığı mesajında,"Bu vatan için mücadele eden her bağımsızlık neferinin duygularını şiirlerinde dile getiren Mehmet Akif Ersoy, istiklal mücadelemizi de İstiklal Marşı ile milletimizin top yekûn duygularının tercümanı kılmıştır. Yüzyılı aşkın bir zamandır, şehit ve gazilerimizin asil ve aziz mücadelesi bayrağımızda İstiklal Marşı ile dalgalanmaktadır. Milletimizin muhtaç olduğu kudretin kanında mevcut olduğunu Milli Marş ile bizlere armağan eden Mehmet Akif Ersoy, şiirin her dizesinde ihtiva ettiği anlamla istiklalimize gölge düşürmek isteyen dâhili ve harici düşmanlara karşı, duygularımızı, mücadele ve kararlılığımızı keskin bir kılıç gibi ifade etmiştir."dedi.

İstiklal Marşının kabulünün 101. yıldönümünde Mehmet Akif Ersoy'u rahmetle andığını belirten Başkan İnan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"27 Aralık 1936’da vefat eden Mehmet Akif Ersoy için resmi tören yapılmadı. Cenaze namazı Beyazıt Camii’nde kılınan Akif’in tabutu, cenazeye katılan gençler tarafından, Beyazıt’tan Edirnekapı’ya kadar omuzlarda değil ellerinin üstünde taşınıyor ve Akif’in cenazesi Edirnekapı Mezarlığı’na defnediliyor. Ölümünden tam 26 yıl sonra, resmi tören yapılıyor ve Mehmet Akif’in kemikleri mezarlığın karşısındaki şehitliğe naklediliyor. Mehmet Akif; mütevazı, merhametli, vakur kişiliğiyle örnek alınabilecek, vatanını ve milletini seven, ondaki cevheri gören bir münevver olmasının yanında bizzat içinde yer aldığı millî mücadelede yaşanan zorlukları da çok iyi bilen ve bu zorlukların doğuracağı sonuçları görüp aşmanın yollarını gösteren bir mütefekkirdir. İstiklal Marşımızın TBMM'de kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma gününde, başta Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, vatan şairi Mehmet Akif Ersoy'u ve aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizi, rahmet ve minnetle anıyorum"