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Başkan İnan’dan '24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı' mesajı

Yaman Medya Grup Yönetim Kurulu Başkanı ve Adıyaman Faal Gazeteciler Cemiyeti (AGAD) Başkan Vekili İbrahim İnan, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajında," Haber alma ve ifade özgürlüğünün en etkili aracı olan bağımsız ve tarafsız basın, aynı zamanda demokrasinin gelişmesini de sağlayan bir aydınlanma aracıdır"dedi.

24 Temmuz 2022 Pazar 11:59
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Başkan İnan’dan '24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı' mesajı

Yaman Medya Grup Yönetim Kurulu Başkanı ve Adıyaman Faal Gazeteciler Cemiyeti (AGAD) Başkan Vekili İbrahim İnan, basında sansürün kaldırılışının 114. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak '24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı. 
Başkan İnan, 1908 yılında Türk basınında sansürün kaldırılmasının basın tarihi için en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu söyledi. 
Başkan İnan, bağımsız ve tarafsız basının demokrasinin vazgeçilmez unsurları arasında yer aldığını belirterek,"Haber alma ve ifade özgürlüğünün en etkili aracı olan bağımsız ve tarafsız basın, aynı zamanda demokrasinin gelişmesini de sağlayan bir aydınlanma aracıdır"dedi. 
Başkan İnan, "Osmanlı İmparatorluğu zamanında çıkan tüm gazeteler sansür memurlarının kontrol ve denetiminden sonra yayınlanıyordu. 24 Temmuz 1908 tarihinde İkinci Meşrutiyet yürürlüğe girdikten sonra bu uygulamaya son verildi. Bu nedenle de 24 Temmuz tarihi, Basın Bayramı ve Gazeteciler Günü olarak kutlanıyor. Sansürün kaldırılması, Türk basınının gelişmesi bakımından en önemli dönüm noktasıdır. Bağımsız ve tarafsız basının varlığı, toplumun bilinçlenmesinin ve demokrasinin gelişmesinin en önemli koşulları arasında bulunmaktadır" diye konuştu. 
Özellikle ekonomik sorunlardan dolayı uygulanan otosansür, mesleğin en ciddi sorunlarından biri olmaya devam ettiğini belirten Başkan İnan, açıklamasında şöyle devam etti:
"Her türlü sansürün son bulduğu, gazetecilerin mesleklerini özgürce yaptığı günler dileğiyle, tüm meslektaşlarımın Basın Bayramını kutluyorum. Ancak günümüzde basınımızın yaşadığı sıkıntılar nedeniyle 24 Temmuz'u buruk bir şekilde kutluyoruz. Bugün 114 yıl önceki sansürden bahsetmek mümkün olmasa da, özellikle ekonomik sorunlardan dolayı uygulanan otosansür, mesleğimizin en ciddi sorunlarından biri olmaya devam etmektedir. Artan maliyetler ve azalan gelirler nedeniyle basınımız zorlu bir süreçten geçmektedir."

Kaynak: PHA

Son Güncelleme: 24.07.2022 18:26
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