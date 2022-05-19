Başkan İnan'dan '19 Mayıs' mesajı

19 Mayıs 1919 tarihinin vatan için çok önemli bir dönüm noktası olduğunun altını çizen Yaman Medya Grup Yönetim Kurulu Başkanı ve Adıyaman Faal Gazeteciler Cemiyeti (AGAD) Başkan Vekili İbrahim İnan,"19 Mayıs 1919, vatan aşkıyla bir milletin tek vücut olarak harekete geçtiği, işgalin ardından hiç vakit kaybetmeden, vatan toprağında bir gün bile esir kalmadan yeni bir devlete giden yolda atılan önemli bir adımdır. İstiklal mücadelemizin sembolü olan 19 Mayıs’ın Gençlik ve Spor Bayramı olarak ilan edilmesi, geleceğimizin teminatı ve umudumuz olan gençlere verilen önemin göstergesidir. Gençlerimizin ecdat yadigârı olan bu aziz vatanımızı en iyi biçimde koruyacaklarına, istiklal ve istikbalimize gerektiğinde canları pahasına sahip çıkacaklarına yürekten inanıyoruz. 19 Mayıs 1919’da tarihinde bir kahramanlık destanına dönüşen milli mücadele ruhu ile bu topraklara ve tarihimize duyduğumuz derin bağlılık, bizleri daha müreffeh bir geleceğe taşıyacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını, kahraman şehitlerimizi, gazilerimizi saygıyla anıyor, bu günümüzün ve geleceğimizin güvencesi olan gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum."dedi.