Başkan İnan: Öğretmenlerimiz, insanlığı aydınlık yarınlara taşıyan isimsiz kahramanlardır

Öğretmenler, çağdaş Türkiye’yi muasır medeniyetler seviyesinin de üzerine taşıyacak el olduğunu belirten Başkan İnan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Sevgiyle, şefkatle, sabırla, vatan ve millet sevgisini öğrencilerine nakşeden öğretmenlerimizin, milletimizin gönlünde ayrı bir yeri bulunmaktadır. Ben de bir eğitimci olarak, bu mesleği icra etmenin her daim gurur ve mutluluğunu yaşadım. Öğretmenlerimiz, ülkemizin geleceği açısından çok büyük sorumluluk taşıyor ve bu görevi layıkıyla yerine getiriyorlar. Öğretmenlerimiz, insanlığı aydınlık yarınlara taşıyan isimsiz kahramanlardır. ‘Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum’ inancından, ‘Öğretmenler yeni nesil sizlerin eseri olacaktır’ hedefine uzanan her el öğretmenlerin elidir. Bu el, çağdaş Türkiye’yi muasır medeniyetler seviyesinin de üzerine taşıyacak eldir. Çağdaş, modern ve gelişmiş ülkeler arasında yer almanın temelinde, yetişmiş insan gücü yer almaktadır. Yetişmiş insan gücü de eğitim ordusuyla mümkündür. Karanlığa ışık saçan, yarınlarımıza umut tohumları eken ve çağdaş Türkiye’nin mimarı olan öğretmenlerimiz, övgülerin en güzeline layıktır. Millet Mekteplerinin açıldığı ve Gazi Mustafa Kemal'e Başöğretmenlik unvanının verildiği bu anlamlı günde, yurt içinde ve yurt dışında görev yapan tüm öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyor, vefat eden öğretmenlerimizi rahmetle anıyor, tüm eğitim camiamızın 24 Kasım Öğretmenler Gününü tebrik ediyorum."