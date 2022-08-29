Başkan İnan: Millet olarak bu destansı başarının coşkusunu ve gururunu bir kez daha yaşıyoruz

Yaman Medya Grup Yönetim Kurulu Başkanı ve Adıyaman Faal Gazeteciler Cemiyeti (AGAD) Başkan Vekili İbrahim İnan, yayımladığı mesajda; 100. yılı kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayramının, Türk milletinin yazdığı eşsiz kahramanlık destanlarından birisi olduğunu söyledi.

30 Ağustos'un, Kurtuluş Mücadelesinin taçlandığı bir büyük zafer olduğuna dikkat çeken Yaman Medya Grup Yönetim Kurulu Başkanı ve Adıyaman Faal Gazeteciler Cemiyeti (AGAD) Başkan Vekili İbrahim İnan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kahraman ordumuz ve milletimiz, 30 Ağustos Zaferi ile her bir karışı şehit kanlarıyla sulanmış vatanımızı parçalamak isteyenlere hak ettikleri cevabı en iyi şekilde vermiş, bir kez daha tarihe adını altın harflerle yazdırmıştır. Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 30 Ağustos 1922’de kazanılan bu zaferle Anadolu’nun ebedi Türk yurdu tescillenmiş, tüm dünyaya duyurulmuştur. Bu zaferle birlikte, ülkemiz sadece askeri bir savaşı kazanmakla kalmamış, Türkiye Cumhuriyeti’nin de temelleri atılmıştır. Millet olarak bu destansı başarının coşkusunu ve gururunu bir kez daha yaşıyoruz. Kuva-yi Milliye ruhu içerisinde ülkemizin bölünmez bütünlüğü adına canını seve seve veren ve şehitlik mertebesine ulaşan tüm kahramanlarımızı bir kez daha anıyor, Allah’tan rahmet diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, tarihi şanlı destanlarla dolu Türk Milleti olarak, 30 Ağustos 1922’de elde ettiğimiz bu büyük zaferin 100. yıldönümünü gururla kutluyor bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnet ve şükranla anıyoruz."