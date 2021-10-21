Başkan İnan: Gazeteler toplumun aydınlatılması ve bilgilendirilmesinde önemli rol oynar

"Basın ahlak ilkelerine uymayanların ayrımını yapıldığı kanaatindeyimdir"

Halkın doğru bir şekilde haber alma ihtiyacını sağlayan meslektaşlarımızın çıkardığı gazetelerle, basın ahlak ilkelerine uymayanların ayrımını yapıldığını belirten İnan, "Demokrasinin güçlenmesine önemli katkılar sağlayan basın, çağdaş demokrasilerin olmazsa olmazıdır. Şeffaf yönetim anlayışının da temel yapı taşlarından olan gazeteler, toplumun aydınlatılması ve bilgilendirilmesinde önemli rol oynar.

Bu gerçekten hareketle, halkımızın doğru bir şekilde haber alma ihtiyacını sağlayan meslektaşlarımızın çıkardığı gazetelerle, basın ahlak ilkelerine uymayanların ayrımını yaptığının kanaatindeyimdir. Gazeteciler, başarılarıyla olduğu kadar, çektikleri sıkıntılarıyla da anılmakta, yapılan açıklamalar ve temenniler, daha hür bir medya talebinin varlığına ihtiyaç duyulduğunu teyit etmektedir" dedi.

"Gazeteciler kamuoyunu bilgilendirmek adına tarafsız, objektif, doğru ve gerçek haber yaparlar"

Gazeteciler zamanında doğru ve eksiksiz bilgi almalarını sağlayarak milletin vicdanına ses olduklarının altını çizen İnan, "Gazeteciler kamuoyunu bilgilendirmek adına tarafsız, objektif, doğru ve gerçek haber yaparlar. Özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi değerleri içerisinde bulunduran önemli bir mesleği icra eden gazeteci meslektaşlarımız ve arkadaşlarımız, vatandaşın en doğal hakkı olan zamanında doğru ve eksiksiz bilgi almalarını sağlayarak milletin vicdanına ses olmaktadırlar. Uzun çalışma saatlerini ve zorlu çalışma koşullarını önemsemeden basın yayın kuruluşlarında fedakârca çalışarak, gelişmeleri halkımızla paylaşma yolunda emek harcayan tüm değerli meslektaşlarımın ve basın/medya çalışanlarının "21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü"nü kutluyor, ebediyete intikal edenleri rahmet ve minnetle anıyorum" şeklinde konuştu

Kaynak: PHA