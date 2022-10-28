Başkan İnan: Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir

Başkan İnan mesajında,” Milletimizin birliği uğruna, tarihte eşine az rastlanır bir kurtuluş mücadelesi vererek kazandığımız Kurtuluş Savaşı’nın ardından “Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir” şiarıyla ilan edilen Cumhuriyetimizin 99. yıl dönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu milletçe hep birlikte yaşıyoruz.Cumhuriyet; Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, istiklâli ve istikbali uğruna ölüme meydan okuyan, milli ve manevi değerlerini çiğnetmeyen, her türlü zorluk ve yokluğa rağmen Kurtuluş Savaşımızı eşsiz bir zaferle taçlandıran kahraman ecdadımızdan bizlere emanettir. Bu emanet, Devletimiz için sadece bir yönetim şekli değil, geleceğimize güvenle bakmamızı sağlayan, Türk Milletinin binlerce yıllık tarihi boyunca gerçekleştirdiği en büyük atılımdır. Halkın hakkının halka teslim edilmesidir Cumhuriyet. Bu anlayışla milletimizin müreffeh bir yaşam sürmesi için başta biz yöneticiler olmak üzere toplumun her kesiminin, Türkiye Cumhuriyeti’nin hangi şartlarda kurulduğunu, bu toprakları vatan yapan mefkurenin nasıl hayat bulduğunu aklından çıkarmadan çok çalışması gerekiyor. Bu duygu ve düşünceler içerisinde; başta Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk olmak üzere, O’nun kahraman silah arkadaşlarını, kanları ile bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi, gazilerimizi sonsuz şükran ve rahmetle anıyor, Cumhuriyet Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum.” dedi.

Kaynak: PHA