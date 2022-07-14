Başkan İnan: Dün başaramadılar, yarın da başaramayacaklar

Başkan İnan mesajında; "Bizler hiçbir şart ve şekil altında esareti asla ve asla kabul etmeyen şanlı Türk milletiyiz. Vatanımız toprakları uğruna canlarını ortaya koyan, sayısız zaferler kazanarak tarih yazan şanlı ecdadın torunlarıyız. Dün, her türlü hainliği yaparak bizi bölmeye çalıştılar fakat karşılarında dimdik duran Türk milletini buldular. Bugün 15 Temmuz’da hainliklerine hainlik katarak yine denediler yine karşılarında Türk milletini buldular. Dün başaramadılar, yarın da başaramayacaklar. Çünkü mensubu olmaktan onur duyduğum bu aziz millet devletiyle birdir ve tek yürektir. Hain kalkışmanın yaşandığı 15 Temmuz gecesinde kalpleri bayrak ve vatan aşkıyla yanıp tutuşan bu aziz millet, bölünmeyeceğimizi, yıkılmayacağımızı içerde ve dışarıdaki tüm düşmanlara en sert şekilde bir kez daha göstermiştir. Devletimizin milletiyle birlikte dik ve kararlı duruşu sayesinde, daima büyüyen ve gelişen Türkiye’mizin önünde Allah’ın izniyle kimse duramayacaktır."şeklinde söyledi.

Şehitleri ve gazileri minnetle anıyoruz

15 Temmuz gecesi vatandaşların dünyaya örnek olacak nitelikte büyük bir destan yazdığını ifade eden İnan konuşmasını şöyle sürdürdü:

"15 Temmuz gecesi ülkesi için, vatanı için teröristlere karşı zafer kazanmamızı sağlayan tüm vatandaşlarımız dünyaya örnek olacak nitelikte büyük bir destan yazmıştır. Ülkemizin birlik ve beraberliğini korumak adına hayatlarını ortaya koyan şehitlerimizi saygıyla, gazilerimizi minnetle anıyoruz. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü aynı ruh ve inançla yürekten kutluyorum"