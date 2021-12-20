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Başkan İnan'dan Sarıkaya'ya tepki

Yaman Medya Grup Yönetim Kurulu Başkanı ve Adıyaman Faal Gazeteciler Cemiyeti (AGAD) Başkan Vekili İbrahim İnan, Habertürk Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya'ya tepki göstererek, o tokat tüm basın mensuplarını atıldığını söyledi.

20 Aralık 2021 Pazartesi 16:00
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Başkan İnan'dan Sarıkaya'ya tepki

"Kuru bir özürle geçiştirilecek basitlikte bir olay değildir"
Ahmet Demir'e yönelik çirkin hareketini en sert biçimde kınadıklarını ifade eden Yaman Medya Grup Yönetim Kurulu Başkanı ve Adıyaman Faal Gazeteciler Cemiyeti (AGAD) Başkan Vekili İbrahim İnan,"Habertürk Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya’nın Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin'in konuk olduğu canlı yayınında, İHA muhabiri Ahmet Demir'e tokat attığı çirkin saldırı kabul edilemez. Muharrem Sarıkaya'nın İhlas Haber Ajansı Gaziantep Muhabiri meslektaşımız Ahmet Demir'e yönelik çirkin hareketini en sert biçimde kınıyoruz. Genç meslektaşımızın program çekimi sırasında Sarıkaya’ya yardımcı olmaya çalışırken yaşanan aksaklıklar nedeniyle hak etmediği bir saldırı, kuru bir özürle geçiştirilecek basitlikte bir olay değildir.  Tüm basın camiasına atılan o tokatla ilgili sürecin takipçisi olacağız"dedi.

Kaynak: PHA

Son Güncelleme: 20.12.2021 18:28
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