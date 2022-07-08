Başkan İnan'dan Kurban Bayram'ı mesajı

Yaman Medya Grup Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim İnan,"Bayramlar dayanışmadır, paylaşmaktır, bayramlar kardeşliktir, birlik beraberliktir dargınların barıştığı mübarek bir bayramdır. Kurban Bayramı her bayramda olduğu gibi, dostluğumuzu, sevgimizi, aşımızı, ekmeğimizi, soframızı, hüznümüzü, sevincimizi en sıcak şekilde sevdiklerimizle paylaştığımız mübarek günlerdir insanların insanlarla paylaştığı mübarek bir bayram olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

İbrahim İnan, “Bu bayramda sevdiklerimizle bir araya gelme bu fırsatı büyüklerimizi, sevdiklerimizi ziyaret ederken bir arada geçireceğimiz yarınlar için bugünlerimizde daha fazla özenli olalım." değerlendirmesinde bulundu.

"Kurban Bayramı gönüllerimize ferahlık sağlık, mutluluk ve huzur getirsin"

"Bu mutlu günlerimizde yeryüzünde dökülen kanın son bulduğu, işgallerin, sömürünün, soykırımın sona erdiği, bütün çocukların yüzünde tebessümün eksik olmadığı bir yer yüzünde yaşamak umuduyla sevgi ve merhamete muhtaç yetim, garip, hasta, yaşlı ve kimsesizlerin sevinci olmalıyız." şeklinde ifade eden İnan, şöyle devam etti:

"Bu duygu ve düşüncelerle Kurban Bayramının gönüllerimize ferahlık, hanelerimize sağlık, mutluluk ve huzur getirmesi dileğiyle ve vatanımızı savunurken canlarını feda eden şehitlerimize Allah'tan rahmet, bayramı bu yüzden buruk geçiren ailelerine sabırlar diliyorum. Bayramın birlik beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daim kılması ve ülkemize huzur getirmesi dileğiyle bütün hemşerilerimizin Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, sağlık, mutluluk ve huzur içinde bir arada olacağımız nice bayramlar diliyorum."

Kaynak: PHA