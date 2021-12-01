Başkan İnan: Basın dün olduğu gibi bugünde Adıyaman'ın amiral gemisidir

1954 yılına kadar eski idari yapısı korunarak Malatya'ya bağlı kaza konumunda olan Adıyaman 1 Aralık 1954 tarihinde 6418 sayılı Kanunla Malatya'dan ayrılarak il unvanı verildiğini belirten Yaman Medya Grup Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim İnan, "Büyük bir istikrarsızlığın olduğu orta çağ boyunca Adıyaman Bizans, Emevi, Abbasi, Anadolu Selçukluları, Dulkadiroğullan arasında el değiştirmiş ve nihayet Yavuz Sultan Selim'in Iran seferi sırasında 1516 yılında Osmanlı topraklarına katılmıştır. Osmanlı topraklarına katılan Adıyaman, başlangıçta merkezi Samsat'ta bulunan bir Sancakla Maraş Beylerbeyliğine bağlıyken, Tanzimat’tan sonra bir kaza olarak Malatya'ya bağlanmıştır. Cumhuriyetin kuruluşundan 1954 yılına kadar eski idari yapısı korunarak Malatya'ya bağlı kaza konumunda olan Adıyaman 1 Aralık 1954 tarihinde 6418 sayılı Kanunla Malatya'dan ayrılarak il unvanı verilmiştir. Adıyaman ülkemizde birlik ve beraberliğin hem ışığı hem de temsilcisi olmuştur. Halkımız hep barış ve huzur içerisinde yaşamıştır. Barışın ve huzur kenti olmaya devam edeceğine inancımız tamdır. Adıyaman’ın geleceğinin daha da aydınlık olması için, halkımızla birlikte, birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmeye devam edeceğiz" dedi.

"En büyük mücadele yerel basının desteği olmuştur"

Kürt, Alevi-Sünni, Müslüman-Hıristiyan ayrımı yapılmadan herkesin yüzyıllardır kardeşçe yaşadığı bir il olma özelliği ile il olmasında ve gelişiminde basının desteğinin olduğunu söyleyen Başkan İnan, "Dün olduğu gibi bugünde basın Adıyaman'ın amiral gemisi olduğunu il olma sürecinde büyük emekler vermişti. Adıyaman’ın il olması Adıyamanlılar için büyük sevinç kaynağı olmuştur. Adıyaman’ın il olduğunu günün kutsal gün olarak dönemin basınında yer alması Adıyamanlıların bu meseleye ne kadar önem verdiğini göstermektedir. Adıyaman’ın il olması meselesi dönemin yerel basınında geniş yer bulmuş ve bu sebeple Adıyaman ilçeden vilayete geçiş sürecinin izlenebileceği en iyi örneklerden biridir. Türk-Kürt, Alevi-Sünni, Müslüman-Hıristiyan ayrımı yapılmadan herkesin yüzyıllardır kardeşçe yaşadığı bir il olma özelliği ile huzurun hüküm sürdüğü Adıyaman’ın yeraltı ve yerüstü zenginlikleriyle de ülke ekonomisine ciddi katkısı sağlıyor. Adıyaman’da ilk yerel gazete, gazeteci eliyle değil, kamu görevlisi tarafından, Adıyaman ilçesinin son kaymakamı Hayrettin Kalkandelen eliyle gerçekleştirilirken büyümeye başlayan Adıyaman’da gazeteye ihtiyaç duyulduğu açıkça kendisini hissettirdiği olmaması ile dönemin Kaymakamı Hayrettin Kalkandelen, Adıyaman’ın ilk yerel gazetesini çıkartarak , yazar bulamayınca ise farklı isimlerde yazarlık yaptığı akıllarda kalmaktadır. Adıyaman'ın 1954 yılında il olmasıyla birlikte "Kaymakam Gazetesi" ise yayın hayatına son verdi. Adıyaman'ın il oluşunun ardından kentte Ali Deniz'in çıkardığı Deniz gazetesi, Sami Nakiboğlu’nun çıkardığı Yamanses gazeteleri ile kentin gelişimine katkı sağladığı ve bu anlamda basının büyük destekleri olduğunu görmekteyiz ve Adıyaman'ın il oluşunun 67. yılını en içten duygularımla kutluyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: PHA