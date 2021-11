Başkan İnan: Basın Cumhuriyetin etrafında çelikten bir kale oluşturma görevini başarıyla sürdürecektir

“Cumhuriyet tarihimizin her aşamasında, canımız pahasına yerine getirmeye çalıştık”

Yaman Medya Grup Yönetim Kurulu Başkanı ve Adıyaman Faal Gazeteciler Cemiyeti Başkan Vekili İbrahim İnan, açıklamasının devamında; “Türk Ulus'unun bağımsızlık ve onuruna siper olma görevini başarıyla yerine getirmiştir. Cumhuriyet tarihimizin her aşamasında, canımız pahasına yerine getirmeye çalıştık. İstiklal mücadelemizin önderi, büyük devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk’ü, maddi varlığının aramızdan ayrılışının 81. yıl dönümünde saygı ile anıyoruz. 10 Kasım’ları matem günleri olarak değil, Atatürk’ün manevi mirası olan aklın ve bilimin çizdiği yolda neler yaptığımızı sorguladığımız günler olarak idrak etmemiz gerekir. Yanmış, yıkılmış, yorulmuş bir milleti yeniden ayağı kaldıran, eşsiz bir dirayet ve hamiyetle, çizdiği hedeflerle sonuca ulaştıran Mustafa Kemal Atatürk’ün engin, aydınlık düşüncelerinin, ilke ve inkılaplarının değeri yıllar geçtikçe daha iyi anlaşılmaktadır” diye konuştu.

“Fikirleri gelecek nesillere aktarmak en büyük görevimizdir”

Başkan İnan, açıklamasının sonunda ise, “Kurduğu ve bizlere emanet ettiği Cumhuriyet’imizi yaşatmak, ülkemizi çağdaş medeniyetler seviyesinin üzerine taşımak ve çağlar ötesine ulaşan fikirlerini gelecek nesillere aktarmak en büyük görevimizdir. Dördüncü kuvvet olan basına 'Cumhuriyetin etrafında çelikten bir kale oluşturma' görevini, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk vermiştir. Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyetimizi, gençlere, çocuklara, köylülere, kadınlara, kısaca tüm ulusumuza ayrı ayrı emanet etmiştir. Türk Basınına da ‘Cumhuriyetimizi koruyacak çelikten bir kale’ olmak görevini bizzat Cumhuriyet adına vermiştir. Türk Basını, Cumhuriyete giden yolda ilk kurşunu atarak, ilk şehidimiz olma onuruna erişen Hasan Tahsin’den, gidişiyle bizi en çok yaralayan Uğur Mumcu’ya kadar, bize ihtiyaç duyulan her an, sadece kalemiyle değil, gövdesiyle de Türk Ulus'unun bağımsızlık ve onuruna siper olma görevini başarıyla yerine getirmiştir. Atatürk; ‘Türkiye basını milletin gerçek ses ve iradesinin doğduğu yer olan Cumhuriyetin etrafında çelikten bir kale oluşturacaktır. Bir düşünce kalesi, düşünce yolu kalesi. Basın görevlilerinden bunu istemek, cumhuriyetin hakkıdır. 'Cümleleri ile bu misyonun bir görev olduğunu açıkça ifade etmiştir. Bu görevi onurla alan ve taşıyan basın mensupları olarak, cumhuriyet tarihimizin her aşamasında, üzerimize düşen görevi canımız pahasına yerine getirmeye çalıştık” ifadelerine yer verdi.