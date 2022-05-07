Başkan İnan: Anneler, ömür boyu minnet duyacağımız en değerli hazinelerimizdir

"Ömür boyu minnet duyacağımız en değerli hazinelerimizdir"

Yaman Medya Grup Yönetim Kurulu Başkanı ve Adıyaman Faal Gazeteciler Cemiyeti (AGAD) Başkan Vekili İbrahim İnan, 'Anneler Günü' nedeniyle yayımladığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Sevginin, özverinin ve hoşgörünün eşsiz timsali olan, bizleri binbir emekle hayata hazırlayan annelerimiz; ömür boyu minnet duyacağımız en değerli hazinelerimizdir. Bugünlerimizi; sabrın ve vefanın kalesi olan annelerimizin öğrettikleri sayesinde inşa ettiğimiz unutulmamalıdır. Her zorlukta yanımızda olan annelerimiz, sadece bu dünyanın değil ebedi dünyanın da en önemli anahtarlarıdır."dedi.

Anneler çocuklarının sağlıkla büyümeleri ve iyi bir eğitimle hayata hazırlanmaları en büyük arzu ve beklentileri olduğunu belirten İnan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu millete pırıl pırıl çocuklar kazandırmış, ne pahasına olursa olsun ailelerine kol kanat germiş annelerimizin istek ve arzularını yerine getirmek bizlerin en asli vazifesidir. Çocuklarının vatana hayırlı birer evlat olmaları, sağlıkla büyümeleri ve iyi bir eğitimle hayata hazırlanmaları en büyük arzu ve beklentileridir. Gözünden sakındıkları evlatları için diledikleri yaşam kalitesini sağlamak bizim de en büyük ülkümüzdür. Bu duygu ve düşüncelerle; ömürlerini ailelerine adayan, saygının ve sevginin en büyüğünü hak eden başta şehitlerimizin anneleri olmak üzere annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyor, her birinin önünde saygıyla eğiliyorum."