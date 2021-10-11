Başkan İnan: Acımız büyüktür ve Türk milletimiz bu acıyı göğüsleyecek güçte

Suriye'de PKK/YPG terör örgütünün saldırısında Özel Harekat Polisleri Fatih Doğan ve Cihat Şahin şehit olurken, üç askerimiz yaralanmıştı.

“Acımız büyüktür ve Türk milletimiz bu acıyı göğüsleyecek güçte”

Yapılan hain saldırıların amacına ulaşamayacağını kaydeden Yaman Medya Grup Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim İnan, mesajında; "Suriye İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde arama tarama faaliyeti sonrası intikal sırasında düzenlenen saldırıda 2 askerimizin şehit olduğunu ve 3 askerimizin yaralandığını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Acımız büyüktür ve Türk milletimiz bu acıyı göğüsleyecek güçtedir. Milli birlik ve beraberliğimizi, kardeşliğimizi, milli iradeyi ve demokrasiyi hedef alan bu hain saldırılar asla amacına ulaşamayacaktır. Şehitlerimize Cenabı Allah tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerine yer verdi.