Başkan İnan: 12 Eylül demokrasinin kara bir lekesidir

"Kamu düzenini sağlama adına hukuk ayaklar altına alındı"

15 Temmuz direnişiyle artık darbelere geçit verilmeyeceğini vurgulayan Başkan İnan, “41 yıla rağmen darbenin izleri hala silinememiş olsa da o günün darbecileri şimdi adalet önünde hesap veriyor. Son yıllarda atılan demokratik adımlarla Türkiye, dünyanın lider ülkesi olma yolundaki yolculuğunu, ekonomik gelişimini, muasır medeniyetler seviyesini aşma hedefine doğru hızla ilerliyor. Türk milleti, darbelerle giydirilmek istenen deli gömleğini, 15 Temmuz direnişiyle bir daha asla giymeyeceği gösterdi. Millet iradesinin önü, her 10 yılda darbe ve muhtıralarla kesildi, daha özgür ve daha demokratik bir ülke olma yolundaki ilerleyişi hep sekteye uğratıldı. Bütün karanlık darbe dönemlerinde olduğu gibi 12 Eylül`de de yüz binlerce insan yasa dışı muamelelere, işkencelere, acı ve gözyaşlarına mahkum edildi. Kamu düzenini sağlama adına hukukun ayaklar altına alındığı kanlı günlerde insan onuru ve temel bir hak olan yaşama hakkı hiçe sayıldı" dedi.

"Darbe, muhtıra ve antidemokratik müdahaleleri bir kez daha kınıyor"

Demokrasi şehitlerini rahmetle alan Başkan İnan, "Ülkemizin demokrasi tarihine kara bir leke olarak kazınan 12 Eylül darbesinin yıldönümünde tüm darbe, muhtıra ve antidemokratik müdahaleleri bir kez daha kınıyor, demokrasi şehitlerimizi rahmetle anıyorum" diye konuştu.