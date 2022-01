Başkan İnan: 10 Ocak'ı sorunlarımızın dağ gibi olduğu bir ortamda kutluyoruz

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle açıklama yapan Yaman Medya Grup Yönetim Kurulu Başkanı ve Adıyaman Faal Gazeteciler Cemiyeti (AGAD) Başkan Vekili İbrahim İnan, 10 Ocak'ı, bir bayram değil, sorunların gündeme getirme günü olarak kutladıklarını belirtti.

"Aslında ortada kutlanacak bir bayram yok"

Yerel basının ekonomik sorunları bu süreçte had safhaya çıktığını anımsatan Başkan İnan,"Çağdaş ve demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarından, üstlendiği görev itibariyle toplumun da en önemli kurumlarından bir tanesi olan basın, farklı görüşlerin seslendirilmesine imkan sağlayarak, toplumun ihtiyaç duyduğu her konuda, araştırma, bilgilendirme, aydınlatma, toplumsal sorunları dile getirme gibi önemli görevleri yerine getirmektedir. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü yine çözüm bekleyen sorunlarımızın dağ gibi olduğu bir ortamda kutluyoruz. Aslında ortada kutlanacak bir bayram yok. Bu nedenle 10 Ocak'ı, bir bayram değil, sorunlarımızı gündeme getirme ve mücadele günü olarak görüyoruz."dedi.

"Özellikle yerel basının ekonomik sorunları bu süreçte had safhaya çıkmıştır"

Temel hedeflerinin, en ileri demokratik standartlara ulaşmak olduğunu aktaran İnan,"2021 yılında; her türlü engele, baskıya, sansüre, şiddete karşı direnen, kalemini satmayan, onu güçten değil doğrudan yana kullanan tüm emekçi gazetecilerimizin hak ettikleri değeri görmelerini temenni ediyorum. Ekonomik sorunlardan basın özgürlüğüne, çalışma koşullarından internet yasasına, mesleki standartlardan yıpranma hakkından yararlanmada basın kartı şartının kaldırılmasına kadar bir çok alanda düzenlemeler yapılası gerekmektedir. Özellikle yerel basının ekonomik sorunları bu süreçte had safhaya çıkmıştır. Basın özgürlüğü ve ifade hürriyeti kapsamında yaşanan bazı aksaklıkların, dile getirilen sıkıntıların demokrasimiz geliştikçe ortadan kalkacağı kanaatindeyim. Ülke olarak temel hedefimizin, en ileri demokratik standartlara ulaşmak olduğunu bir kez daha vurgulamakta yarar görüyorum. Değerli meslektaşlarımın '10 Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyor, görevlerini yaparken hayatlarını kaybeden meslektaşlarımı rahmetle anıyor."şeklinde konuştu