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Başkan Hüseyin Buluş’tan 10 Kasım mesajı

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Buluş, 10 Kasım Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 84. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

09 Kasım 2022 Çarşamba 12:31
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Başkan Hüseyin Buluş’tan 10 Kasım mesajı

Başkan Hüseyin Buluş, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü dolayısıyla mesajında şu ifadelere yer verdi; Türk ulusunun en büyük kaybının üzerinden 84 yıl geçtiğini hatırlatan Başkan Buluş,"Yine bir 10 Kasım geldi. 10 Kasım’da bugüne anlam kazandıran eşsiz liderimiz ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ü anıyoruz. Unutmadık, unutmayacağız, saygı ve minnetle anıyoruz ve anacağız. Türk ulusunun en büyük kaybının üzerinden 84 yıl geçti. 84 yıl önce vatan elden gidiyordu, işgal, eziyet, çile vardı, her doğan gün karanlıktı. Bir mum yakan olsa insanlar ardından yürüyecekti. İşte böyle bir günde Atatürk ülkemize güneş, milletin önüne rehber oldu, çağdaş uygarlığa giden aydınlık yolları açtı. O ülkesini, insanını çok seviyor ve değer veriyordu. İnsanlarda onu çok seviyordu. Çünkü insanlar, vatan sevgisini onda gördü. O cephelerin komutanıydı, cumhuriyetin başkanıydı, milletine insanca yaşamı sunan eşsiz bir liderdi Ölümsüzlüğe geçişinin yıldönümü olan 10 Kasım’la ona olan sonsuz sevgi ve saygımızı yinelerken, onun yaptıklarını değerlendirip, öğretisini anlayıp, amaç ve hedefinin ne olduğunu ve neler yapmak istediğini ve neler yaptığını kavramaya çalışmalıyız. Ulu Önderim, Atatürk’üm, iyi ki bizimleydin, iyi ki bizimlesin ve bizimle var olacaksın. Seni özlüyoruz ve minnetle anıyoruz. Her zaman izinden gideceğiz.”dedi.

Kaynak: PHA

Son Güncelleme: 09.11.2022 14:30
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