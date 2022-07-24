Başkan Harıkçı’dan '24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı' mesajı

Başkan Harıkçı mesajında,"24 Temmuz 1908 tarihinde Türk Basınında sansürün kaldırılması nedeniyle 24 Temmuz günü "Gazeteciler ve Basın Bayramı" olarak kutlanmaktadır. Kamuoyuna doğru haber alma imkânı sağlayan ve düşüncelerini başkaları ile paylaşmasına aracı olan basın kuruluşları, çok zor şartlarda önemli bir toplumsal görev icra etmektedir. Demokratik hayatımızın vazgeçilmez unsurlarından biri olan, haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı olan basın, demokrasinin yaşamasını ve gelişmesini sağlayan kurumların başında gelmektedir. İlimiz basını yaşanan ekonomik krize rağmen zor şartlarda olsa da yayın hayatını sürdürmekte, sahada görev yapan arkadaşlarımız büyük bir özveriyle görevlerini yerine getirmeye çalışmakta. Adıyaman’ın her konuda gözü, kulağı ve sesi olan basın kuruluşlarımızın ve meslektaşlarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutlar, görevlerinde başarılar dilerim." Şeklinde konuştu