Başkan Harıkçı’dan ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ Mesajı

“BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞE İHTAYAÇ VAR”

Başkan Harıkçı mesajında; “Demokrasinin güçlü bir şekilde var olmaya devam edebilmesi için özgür bir toplumun gıdası olan bağımsız gazeteciliğe ihtiyacı var. Bağımsız gazetecilik, demokratik sistemlerin temel sütunlarından biridir. Gelişmiş ve çağdaş ülkelerde gazeteci kamuoyunun bağımsız sözcüsü olarak yüklendikleri görev ve sorumlulukları açısından, her gazeteci bireyleri savunma hakkını gözetir. Bununla birlikte kitle iletişim araçları, yasama, yürütme, yargının yanında dördüncü güç olarak toplum tarafından kabul edilmektedir.” Dedi.

“HER HABERDE BÜYÜK EMEK VAR”

Gazetecilik mesleğinin çok zor ve özveri isteyen bir meslek olduğunu dile getiren başkan Harıkçı; “Bir fotoğraf karesi için saatlerce en doğru anı bekleyen; bir satır haberle birçok hayata umut olabileceği gerçeğini unutmadan çalışan gazeteci meslektaşlarımız mesai merhumu gözetmeksizin toplumu ve kamuoyunu bilgilendirme adına her an haber kovalamakta. Habere konu olan yere ulaşım, görüntü alma, fotoğraf çekme, konu hakkında detay ve bilgi toplama, bunu haberleştirme oldukça zahmetli bir iş. Zaman zamanda görevini yaparken zor anlar yaşamakta, tartaklanmakta, tehdit edilmekte. Gazetede, internet sitesinde, televizyonda karşımıza gelen haber hazır şeyler değil, büyük bir emeğin sonucu ortaya çıkan görsellerdir, bilgilerdir. Bu bakımdan özellikle Anadolu’da görev yapan değerli basın mensubu kardeşlerimizi yürekten kutluyorum.” Şeklinde konuştu.

“BASIN YAYASI EN KISA ZAMANDA ÇIKARILMALI”

Başkan Harıkçı; “Basın Kuruluşu yayın yaptığı memleket için, basın mensubu çalıştığı yayın kuruluşu ve memleketi için büyük bir değerdir. Çünkü Basın kuruluşları ve basın mensupları bulundukları ilin gözü, kulağı ve sesi olmaktadır. Bu kadar önemli görevi icra eden basın kuruluşları ve basın mensupları ne yazık ki her geçen gün kan kaybetmektedir. Ekonomik anlamda geliri her geçen gün düşerken, gider daha çok artmış, birçok basın kuruluşu yayın hayatına son vermiştir. Eskiden gazeteci olmak ve bir basın kartı almak için en az birkaç yıl bir gazetede çalışmak, muhabirlik yapmak gerekiyordu. Ama gelişen teknolojiyle birlikte elinde akıllı telefonu olan herkes neredeyse bir gazeteci olmuş durumda. Haftalık, günlük gazete veya internet sitesi bir dilekçe ile çok rahat bir şekilde hayata geçirilebiliyor. Esas mesleği olmasa bile kişiler bir anda gazeteci kimliğine sahip oluyor. Bu bakımdan bizlerin en büyük talebi basın yasasının bir an evvel çıkarılarak gerçekten gazetecilik yapanla yapmayanların ayrıştırılması, yapan arkadaşlarımızın da mesleğinin hakkını vermesidir. Kamuoyunun aydınlatılması ve bilgilendirilmesi doğrultusunda, her şartta görevleri peşinde koşan, gazetecilik mesleğinin zor şartlarına rağmen mesai kavramı gözetmeksizin hizmet eden tüm gazeteci meslektaşlarımın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, ebediyete intikal etmiş olan değerli meslektaşlarımıza Allah’tan rahmet, hayatta görevi başında olanlara sağlıklı uzun ömürler diliyorum” şeklinde konuştu.