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Başkan Güngör: Maraş’ın mücadelesi Anadolu’da direnişin fitilini ateşledi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıyla kutlama mesaj yayımladı.

13 Mart 2022 Pazar 14:51
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Başkan Güngör: Maraş’ın mücadelesi Anadolu’da direnişin fitilini ateşledi

12 Mart 1921 tarihinde kabul edilen İstiklal Marşı’nın 101. yıl dönümünü kutlayan Başkan Güngör, “Maraş’ta kadim ecdadımız tarafından fitili ateşlenen milli mücadele, işgal altındaki diğer Anadolu şehirlerine ilham vermiştir. Tarihi Maraş Kalesi’ndeki aziz bayrağımızın işgalci güçler tarafından indirildiğini gören Avukat Mehmet Ali Bey’in kaleme aldığı Âlem-i İslam’a Hitap Beyannamesi’nde adeta Maraş halkını milli mücadeleye davet ediyordu. Kadim ecdadımız da adeta canlarından vazgeçerek bu muazzez topraklar için mücadele verdi. Kısakürekzade Mehmet Ali Bey, Âlem-i İslam’a Hitap Beyannamesi’nde Maraş haklına ‘Korkma! Seni buradaki birkaç Fransız kuvveti kıramaz!’ diye sesleniyordu. Ecdadımız da korkmadı. İşte bu ruh işgal altındaki tüm Anadolu şehirlerine sirayet etti ve tüm ülkede milli mücadelenin fitili ateşlenmiş oldu” ifadelerini kullandı.
"Bu kan, yine o kandır"
Başkan Güngör, kutlama mesajını, “Âlem-i İslam’a Hitap Beyannamesi’nden yaklaşık bir buçuk sene sonra Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alınan İstiklal Marşı’mız da ‘Korkma!’ ifadesiyle başlıyor. İstiklal Marşı’mızda ve Âlem-i İslam’a Hitap Beyannamesi’nde yer alan ‘Korkma!’ kelimesini birbirinden ayrı düşünmemiz mümkün değil. Bu iki korkmayı birbirine yoldaş kılan şeyi Namık Kemal, ‘Fıtrat değişir sanma! Bu kan, yine o kandır’ şeklinde özetliyor. İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un da dediği gibi; Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın! İstiklal Marşı’mızın kabulünün 101. yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u ve bu muazzez topraklar için can alıp, can veren tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, hayatta olan gazilerimize de hayırlı, uzun ömürler diliyorum” ifadeleriyle noktaladı. 

 

Kaynak: PHA
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