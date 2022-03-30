Başkan Gültoplayan'dan çölyak hastalarına yardım çağrısı

"Tercih değil mecburiyet olduğunu tüm halkımızın bilmesi gerekir"

Adıyaman Çölyak Derneği tarafından hafta sonu kermesin verimli geçtiğini belirten Adıyaman Çölyak Derneği Başkanı Salih Gültoplayan,"Hafta sonu Adıyaman Çölyak Derneği olarak yaptığımız kermesimizde renkli kareler. Emek veren, destek olan, alışveriş yapan üyelerimize, siyasilerimize ve basın mensuplarına teşekkür ediyorum."dedi.

"Çölyaklı çocukların mutluluğu için maddi yardımlarınızı bekliyoruz"

Çölyaklı çocukların mutluluğu için maddi destek beklediklerinin ve Ramazan ayında ise daha çok ihtiyaç duyulduğunu belirten Gültoplayan,"Daha güzel etkinlikler, hastalarımızın sosyalleşmesi ve çölyaklı çocukların mutluluğu için maddi yardımlarınızı bekliyoruz. Kentimizde sayıları son günlerde artış sağladığını ve bunların bazıları derneğimize üye olurken bazıları ise hastalığın farkında olmadan hayatını sürdürüyor. Sağlıklı beslenmeyi geçtik ekmek bulamayana kırsal alanlarda bir çok çocuk hasta mevcut. İnsanlarımıza çok yük olmak istemiyoruz fakat günümüzde insanlar geçim sıkıntısının yanı sıra birde hasta çocuklarının ihtiyaçlarını karşılamak zorunda kalıyor. Buda aileleri zor duruma bırakıyor. Bizler dernek olarak elimizden geldiği kadar hayırsever vatandaşlarımız ve açtığımız kermeslerden gelen destekler ile katkı sunmaya çalışıyor fakat yetersiz kaldığını görüyoruz. Bu Ramazan ayında ise yine hayırsever vatandaşlarımızın sofralarına misafir olmak istiyoruz. Onların verecekleri destekler ile sofralarına misafir olmuş gibi olacağız. Bu bir slogan değil ama çölyak hastalarımız ile hayırseverler arasında köprü görevi yürütmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Gönül köprüsü ile Ramazan ayının hem hayırseverler hemde çölyaklılarımızı sevindirerek, onlara bir nebze olsun katkı sağlanması noktasında destek bekliyoruz. Bizler Ramazan ayında hayır sahiplerinin hayata bir sıfır geride başlayan çölyak hastalarını unutmamalarını arzu ediyoruz. Glütensiz bir kilo unun 35 ve 100 lira, 400 gram makarnanın 40 lira olduğunu bilmeleri ve bu ürünlerin tüketmenin bir tercih değil mecburiyet olduğunu tüm halkımızın bilmesi gerekir. Ramazan ayının tüm insanlığa huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini temenni ediyoruz."şeklinde konuştu.