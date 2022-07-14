Galeriler Yazarlar
Adıyaman 30
açık
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
2.382,44
ALTIN
956,87
DOLAR
17,50
STERLİN
20,70
EURO
17,54

Başkan Fırat’tan Muhtarlar Federasyonu'na ziyaret

Adıyaman'ın Samsat İlçe Belediye Başkanı Halil Fırat, Adıyaman Muhtarlar Federasyonu Başkanı Abdulkadir Gaylani Taş ve Yönetim Kurulu üyeleriniz ziyaret etti.

14 Temmuz 2022 Perşembe 14:08
1 Okunma
Başkan Fırat’tan Muhtarlar Federasyonu'na ziyaret

"Görev yaptıkları yerlerde bizlerin gözü, kulağı ve sesi olmaktadır"
Ziyarette muhtarların, köylerde ve mahallelerde devlet ile millet arasında bir köprü vazifesi gördüğünü ifade eden Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat,"Muhtarlarımız bizim mesai arkadaşlarımız gibidir. Bizler aynı anda her yerde olamayız ancak muhtarlarımız görev yaptıkları yerlerde bizlerin gözü, kulağı ve sesi olmaktadır.  Bu bakımdan muhtarlarımızla sık sık bira araya gelmeye gayret ediyoruz. Bugün Adıyaman’da muhtarlarımızla bir araya geldik. Bir dönem sadece bir dernek olarak faaliyet gösteren muhtarlar derneği başkan Abdulkadir Geylani Taş başkanlığında Adıyaman Muhtarlar Federasyonunu kurup muhtarlar derneklerini bir çatı altına toplaması bizleri son derece mutlu etmiştir. Samsat’ta olmamıza rağmen Adıyaman Muhtarlar Federasyonu çatısı altında bulunan muhtarlarımız kendi mahallelerinin sorunlarının yanı sıra söz konusu Adıyaman olduğunda çabalarını takdirle izliyoruz. Bugün bizleri en güzel şekilde ağırlayan aynı zamanda hemşehrim olan Abdulkadir Geylani Taş başkanıma ve muhtarlarımıza teşekkür ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum"dedi. 
"Farklı aktivitelerle Samsat’ın adını Türkiye’ye duyurmayı başardı"
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Adıyaman Muhtarlar Federasyonu Başkanı Abdulkadir Geylani Taş ise şunları söyledi:
"Samsat belediye başkanımız Halil Fırat başkan olduğu andan itibaren Samsat ilçemize bir şeyler katmak adına elinden geleni yaptı. Görev süresi boyunca ilçenin adeta çehresini değiştirmeye başladı. Yapmış olduğu farklı aktivitelerle Samsat’ın adını Türkiye’ye duyurmayı başardı. Kendisini yürekten kutluyor, bizlere yapmış olduğu nezaket ziyaretinden dolayı şahsım ve yönetim kurulumuz adına teşekkür ediyorum" 
Ziyarette Başkan Fırat’a Samsat AK Parti İlçe Başkanı Hasan Erdem eşlik etti.

Kaynak: PHA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dağlı'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı
Dağlı'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı
Başkan İnan: Dün başaramadılar, yarın da başaramayacaklar
Başkan İnan: Dün başaramadılar, yarın da başaramayacaklar
Adıyaman Belediyesi'nden yoğun bayram mesaisi
Adıyaman Belediyesi'nden yoğun bayram mesaisi
Adıyaman protokolü vatandaşlarla bayramlaştı - Videolu Haber
Adıyaman protokolü vatandaşlarla bayramlaştı - Videolu Haber
SANKO Üniversitesi’nde Kurban Bayramı kutlaması
SANKO Üniversitesi’nde Kurban Bayramı kutlaması
Başkan İnan'dan Kurban Bayram'ı mesajı
Başkan İnan'dan Kurban Bayram'ı mesajı
Kurban Bayramı'nda yetimlerin yüzü güldü - Videolu Haber
Kurban Bayramı'nda yetimlerin yüzü güldü - Videolu Haber
Vali Çuhadar'ın Kurban Bayramı mesajı
Vali Çuhadar'ın Kurban Bayramı mesajı
Adıyaman Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine desteğini sürdürüyor
Adıyaman Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine desteğini sürdürüyor
Başkan Kılınç'tan Kurban Bayramı mesajı
Başkan Kılınç'tan Kurban Bayramı mesajı
Dağlı’dan Kurban Bayram’ı mesajı
Dağlı’dan Kurban Bayram’ı mesajı
İnşaatçılar Esnaf Odası Yönetiminden Başkan Kılıç'a ziyaret
İnşaatçılar Esnaf Odası Yönetiminden Başkan Kılıç'a ziyaret
ASİD Genel Başkanı Dr. Yıldırım'dan Kurban Bayramı mesajı
ASİD Genel Başkanı Dr. Yıldırım'dan Kurban Bayramı mesajı
Küçükbaş Hayvan ıslahında dönüm noktası
Küçükbaş Hayvan ıslahında dönüm noktası
Kurban Bayramı öncesi ilaçlama çalışmalarına hız verildi
Kurban Bayramı öncesi ilaçlama çalışmalarına hız verildi
Başkan Kılınç, DSİ Bölge Müdürlüğüne atanan Biçer'i ağırladı
Başkan Kılınç, DSİ Bölge Müdürlüğüne atanan Biçer'i ağırladı
Kurban Yakalama Timi göreve hazır
Kurban Yakalama Timi göreve hazır
İçişleri Bakanlığı'ndan 'Kurban Bayramı' genelgesi
İçişleri Bakanlığı'ndan 'Kurban Bayramı' genelgesi
Aydın: Köprü kavşağımızı 2023 yılına yetiştirmeye çalışacağız - Videolu Haber
Aydın: Köprü kavşağımızı 2023 yılına yetiştirmeye çalışacağız - Videolu Haber
Adıyaman Belediyesi Kurban Bayramı hazırlıklarına başladı
Adıyaman Belediyesi Kurban Bayramı hazırlıklarına başladı
Adıyaman’a 181 Milyonluk yatırım
Adıyaman’a 181 Milyonluk yatırım
Süryani Cemaatinden Başkan Kılınç'a ziyaret
Süryani Cemaatinden Başkan Kılınç'a ziyaret
Kurban satış ve kesim alanları belirlendi
Kurban satış ve kesim alanları belirlendi
Başkan Kılınç 'Yılın İl Belediye Başkanı' seçildi
Başkan Kılınç 'Yılın İl Belediye Başkanı' seçildi
Jandarma Kadına Şiddete yönelik farkındalık pankartları açtı - Videolu Haber
Jandarma Kadına Şiddete yönelik farkındalık pankartları açtı - Videolu Haber
Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü Anıtkabir’i ziyaret etti
Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü Anıtkabir’i ziyaret etti
Alitaşı Mahallesi'nin sorunları masaya yatırıldı
Alitaşı Mahallesi'nin sorunları masaya yatırıldı
Başkan Kılınç, üst düzey turizmcileri ağırladı
Başkan Kılınç, üst düzey turizmcileri ağırladı
Adıyaman Belediyesi'nden gece mesaisi
Adıyaman Belediyesi'nden gece mesaisi
Kadın Gelişim Merkezi’nde 'Koruyucu Aile Günü' kutlandı
Kadın Gelişim Merkezi’nde 'Koruyucu Aile Günü' kutlandı

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim