Başkan Fırat’tan Muhtarlar Federasyonu'na ziyaret

"Görev yaptıkları yerlerde bizlerin gözü, kulağı ve sesi olmaktadır"

Ziyarette muhtarların, köylerde ve mahallelerde devlet ile millet arasında bir köprü vazifesi gördüğünü ifade eden Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat,"Muhtarlarımız bizim mesai arkadaşlarımız gibidir. Bizler aynı anda her yerde olamayız ancak muhtarlarımız görev yaptıkları yerlerde bizlerin gözü, kulağı ve sesi olmaktadır. Bu bakımdan muhtarlarımızla sık sık bira araya gelmeye gayret ediyoruz. Bugün Adıyaman’da muhtarlarımızla bir araya geldik. Bir dönem sadece bir dernek olarak faaliyet gösteren muhtarlar derneği başkan Abdulkadir Geylani Taş başkanlığında Adıyaman Muhtarlar Federasyonunu kurup muhtarlar derneklerini bir çatı altına toplaması bizleri son derece mutlu etmiştir. Samsat’ta olmamıza rağmen Adıyaman Muhtarlar Federasyonu çatısı altında bulunan muhtarlarımız kendi mahallelerinin sorunlarının yanı sıra söz konusu Adıyaman olduğunda çabalarını takdirle izliyoruz. Bugün bizleri en güzel şekilde ağırlayan aynı zamanda hemşehrim olan Abdulkadir Geylani Taş başkanıma ve muhtarlarımıza teşekkür ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum"dedi.

"Farklı aktivitelerle Samsat’ın adını Türkiye’ye duyurmayı başardı"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Adıyaman Muhtarlar Federasyonu Başkanı Abdulkadir Geylani Taş ise şunları söyledi:

"Samsat belediye başkanımız Halil Fırat başkan olduğu andan itibaren Samsat ilçemize bir şeyler katmak adına elinden geleni yaptı. Görev süresi boyunca ilçenin adeta çehresini değiştirmeye başladı. Yapmış olduğu farklı aktivitelerle Samsat’ın adını Türkiye’ye duyurmayı başardı. Kendisini yürekten kutluyor, bizlere yapmış olduğu nezaket ziyaretinden dolayı şahsım ve yönetim kurulumuz adına teşekkür ediyorum"

Ziyarette Başkan Fırat’a Samsat AK Parti İlçe Başkanı Hasan Erdem eşlik etti.