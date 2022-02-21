Başkan Ergen'den Vergi Haftası açıklaması

Büro Memur-Sen Adıyaman Şube Başkanı Mahmut Ergen, Vergi Haftası nedeniyle yaptığı açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndaki kamu görevlileri Vergi Haftası’nı ağız tadıyla kutlayamadıklarını söyledi.

Kimseden haksız bir uygulama, haksız bir kazanç istemediklerini ifade eden Başkan Ergen,"Bilindiği gibi, her yıl Şubat ayının son haftası Vergi Haftası olarak kutlanmaktadır. Ülkemiz gelirlerinin büyük bir bölümünü oluşturan vergileri toplama, devlet bütçesi ve uygulamasını kontrol etme iş ve işlemlerini Hazine ve Maliye Bakanlığı çalışanları tarafından yapılmaktadır. Ülkemiz ve milletimiz için bu kadar önemli görevleri ifa eden Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndaki kamu görevlileri Vergi Haftası’nı maalesef ağız tadıyla kutlayamamaktadır. Çünkü uğradıkları hak kayıpları, verilmeyen hakları, bozulan çalışma barışı buna engel olmaktadır. Büro Memur-Sen olarak kimseden haksız bir uygulama, haksız bir kazanç istemiyoruz. Maliye çalışanlarının alın terinin, emeğinin karşılığını istiyoruz. Maliye çalışanlarına yapılan adaletsizliğin, haksız uygulamaların giderilmesini istiyoruz."dedi.

"Hazine ve Maliye Bakanlığı çalışanları lehine olumlu adımlar atılacağını ümit ediyoruz"

3600 ek göstergenin bütün kamuda çalışan personelleri kapsaması gerektiğini söyleyen Başkan Ergen,"Hazine ve Maliye Bakanlığında Mali Hizmetler Sınıfı oluşturularak, Genel Müdürden Yardımcı Hizmetliye kadar tüm personelin ek göstergeleri yeniden düzenlemeli ve 3600 Ek göstergenin kamuda görev yapan dört meslek gurubuna değil, bütün kamuda çalışan personeli kapsamasını istiyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığı çalışanlarının yüzde doksanı lisans mezunu olup, işe girerken KPSS (A) gurubundan sınava tabii tutulmaktadırlar. Dolayısıyla hem 3600 ek göstergenin verilmesini, hem de merkez taşra uzmanı ayrımının kaldırılmasını iş barışının sağlanmasını yetkililerimizden talep ediyoruz. Büro Memur-Sen olarak bu duygu ve düşüncelerle Vergi Haftasını kutluyor, Hazine ve Maliye Bakanlığı çalışanları lehine olumlu adımlar atılacağını ümit ediyoruz."şeklinde konuştu.