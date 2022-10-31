Başkan Erdoğan köylerimize hizmet etmeye devam ediyoruz

Adıyaman'a bağlı Göçeri köyünde kilitli parke taşı çalışmalarını yerinde inceleyen Erdoğan vatandaşların sorunlarını dinledi.

Adıyaman İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan," Göçeri köyümüzde yapımı devam eden kilitli parke taşı çalışmalarını yerinde inceledik. Adıyaman genelinde köy ve mezralarda çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Sahada yaptığımız incelemelerde 960 köyümüzde yüzde 80 oranında kilitli parke taşının döşendiğini görmek bizi mutlu ediyor. Öyle ümit ediyoruz ki, 2023 yılı sonuna doğru kilitli parke taşının döşenmediği köy ve mezra kalmayacaktır. Hedefimiz bu yönde, vatandaşımıza en iyi hizmeti sunma gayretindeyiz" dedi.