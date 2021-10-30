Başkan Erdoğan köylerdeki çalışmaları denetledi

Adıyaman İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan, köy ziyaretlerinde bulunarak köylerde ki çalışmaları yerinde inceledi ve köy muhtarları ve köy heyetiyle görüştü.

Sultanmağara köyünde devam eden köy içi kilitli parke çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Erdoğan, köyün ihtiyaç ve taleplerini muhtar ve köy heyetiyle görüştü. Buradan Kavaklı Köyündeki yol genişletme çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Erdoğan, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Erdoğan, daha sonra Alidam köyünde ise İl Özel İdaresi tarafından yapımı devam eden yaklaşık 500 dekar arazinin suyla buluşması adına yürütülen kapalı sulama sistemi çalışmalarını yerinde inceledi. Son olarak Başkan Erdoğan, Dumlu Köyünü ziyaret ederek burada köy muhtarı ve köy heyetiyle biraraya gelerek sorun ve taleplerini dinledi. Başkan Erdoğan'ın köy ziyaretlerine AK Parti Kahta İlçe Başkanı Bedir Yeni ve İl Genel Meclisi üyesi Mustafa Kavak eşlik etti.