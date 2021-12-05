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Başkan Erdoğan, köylerde devam eden çalışmaları yerinde inceledi

Adıyaman İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan ve beraberindekiler köylerde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

05 Aralık 2021 Pazar 16:21
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Başkan Erdoğan, köylerde devam eden çalışmaları yerinde inceledi

Köylerdeki yaşam standartlarının daha kaliteli hale getirilmesi için çalışmalarına devam eden Adıyaman İl Özel İdaresi ekipleri tarafından çalışmalarını aralıksız sürdürürken, Merkeze bağlı Tekpınar, Büklüm, Küllüm ve Ağveren köylerinde devam eden çalışmaları yerinde inceleyen İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan, İl Genel Meclisi Başkan Vekili Şeyh Mehmet Kılınç ve İl Genel Meclisi Üyesi Mehmet Fatih Olgun ve köy muhtarlarıyla birlikte çalışmalar hakkında bilgi alarak incelediler.
Köylerdeki çalışmaları inceleyen İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan, şartlarda ne olursa olsun, yılın 12 ayı İl Özel İdaresi olarak çalışmalarına devam edeceklerini kaydetti. 

"Köylerimizin ihtiyaç ve taleplerini yerine getirmeye çalışıyoruz"

Seferberlik ilan etmişçesine hizmet etmeye ve halkın takdirini kazanmaya gayret ettiklerini belirten İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan,"Altyapı çalışmalarının ardından gerçekleştirmiş olduğumuz köy içi kilitli parke hizmetine bu güzel köylerimizi eklemenin gururunu yaşıyoruz. İl Genel Meclisi Başkan Vekilimiz Şeyh Mehmet Kılınç ve İl Genel Meclisi Üyemiz Mehmet Fatih Olgun ile birlikte bugün çalışmaların devam ettiği merkeze bağlı Tekpınar, Büklüm, Küllüm ve Ağveren köylerinde ki kilitli parke çalışmalarını yerinde görmek ve kıymetli hemşerilerimizle birarada olmak için ziyaretlerimizi gerçekleştiriyoruz. Her zaman değindiğimiz üzere bizler Adıyaman İl Özel İdaresi olarak köylerimizde adeta bir seferberlik ilan etmişçesine hizmet etmeye ve halkımızın takdirini kazanmaya gayret ediyoruz. 4 mevsim boyunca İl Özel İdaremize bağlı tüm ekiplerimizle sahada olmaya ve köylerimizin ihtiyaç ve taleplerini yerine getirmeye çalışıyoruz. Hizmetlerimizde çok kapsamlı davranarak, yaz mevsiminde yollarımızın yeniden yapımı, bakım ve onarımını, altyapı ve üstyapı hizmetleri ve diğer hizmetlerimizi yerine getirirken, diğer taraftan kış mevsiminde ise karla mücadele ve devam eden diğer çalışmaları tamamlamaya çalışıyoruz. Bu anlamda 4 mevsim, yılın 12 ayı her ne olursa olsun vatandaşlarımıza hizmet etmek uğruna mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkürü bir borç biliyorum. Hamdolsun ki; hükümetimizin sayesinde halkımıza hizmet etme gücümüz ve imkanımız var. İnşallah bu güzel hizmetlerimizi sürdürmeye ve geriye kalan diğer köylerimize de bu hizmetleri sunmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

 

Kaynak: PHA
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