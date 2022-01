Başkan Erdoğan 2021 yılını değerlendirdi - Videolu Haber

İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan, köylere yönelik yapılan yatırım ve hizmetlere ilişkin 2021 yılında yapılan yol ve ulaşım çalışmalarını, küçük ölçekli tarımsal sulama ve tarıma yönelik yapılan destekleme çalışmalarını, alt ve üst yapı çalışmalarını, köy içi gerçekleştirilen diğer çalışmaları değerlendirerek, 2021 yılı yatırım programı kapsamında gerçekleştirilen hizmetleri konusunda açıklamada bulundu.

"Tarımsal sulama çalışmaları 2020 yılında olduğu gibi 2021 yılında da gerçekleştirildi"

Herhangi bir aksaklık yaşanmaması adına ekipler sahada hazır olarak beklediklerini belirten Adıyaman İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan, açıklamasında "Bilindiği üzere ilimizde yaklaşık 4000 kilometrelik köy yolu ağımız bulunmaktadır. Bunların 2700 kilometrelik kısmı her yıl düzenli olarak İl Özel İdaremize ait son sistem asfalt plent tesisinde üretilen ve saatte 120 ton olarak hazırlanan sıcak asfalt aracılığıyla bakım ve onarımı yapılmaktadır. Yolların mevcut durumları ve vatandaşlarımızın kış şartlarında ulaşımda her hangi bir aksaklık yaşamaması adına planlanan hedefler göz önüne alınarak 2021 yılında güzel bir performans ve özen gösterilmiştir. Kalan 1300 kilometrelik diğer kısımlarda ise teknik elemanlarının gözetim ve kontrolü ile 1. ve 2. kat asfalt çalışmaları tamamlanmıştır. İhtiyaç ve şartlara uygun olarak köy yollarının menfez, istinat duvarı ve yol genişletme çalışmalarını tamamladık. Yine aynı şekilde köylerimizde ve bunlara bağlı mezralarında alt yapı çalışmaları ve akabinde köy içi kilitli parke taşı çalışmalarını geçtiğimiz yıllara oranla daha da artırarak, bir kısmı idaremize bağlı olarak kilitli parke taşı üretim tesisi tarafından diğer bir kısmı ise ihale usulüyle tamamladık. 2021 yılında köylerimize yaklaşık 500 bin metrekare taş döşendi ve bu zamana kadar ilimiz genelinde yaklaşık 4 Milyon metrekare kilitli parke taşı döşeme çalışmaları yapılmış ve bu yılda yaptığımız programlar doğrultusunda bu çalışmalarımıza devam edeceğiz. Kış mevsimine girmeden önce İl Özel İdaresi olarak yaşanacak herhangi bir sel, heyelan ve kar yağışından dolayı herhangi bir aksaklık yaşanmaması adına oluşturulan ekiplerimiz 7/24 hazır beklemektedir. Bunun yanı sıra ekiplerimiz stabilize çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam etmektedirler. Diğer önemli yatırım ve hizmetlerden olan küçük ölçekli tarımsal sulama çalışmaları 2020 yılında olduğu gibi 2021 yılında da gerçekleştirildi. Bu kapsamda idaremizce 2020 yılında 6 adet proje hazırlanarak faaliyete geçirilmiştir. 2021 yılında ise 5 adet proje yapılarak hizmete sunulmuştur. İmkan ve ihtiyaca göre köylerimize kapalı sulama havuzları ve kanalı yapmaya devam edeceğiz ve bu konuya büyük önem vereceğiz. Bunun neticesinde toplamda 108 hektar arazi küçük ölçekli tarımsal sulama projesi kapsamında suyla buluşmuştur. Tarıma ve çiftçilerimize destek amaçlı 2020 yılında idaremiz tarafından Tarım Müdürlüğü aracılığıyla 850 Bin TL ödenek ile 30 bin adet Trabzon hurması, 20 bin adet nar ve 18500 adet ceviz fidanı dağıtıldı. 2021 yılında ise 2 Milyon TL ödenekle 85 bin adet nar fidanı, 22 bin adet Trabzon hurması ve 25 bin adet ceviz fidanı dağıtımı gerçekleştirildi."dedi.

"90 yerleşim alanında altyapı ve kanalizasyon çalışmalarını tamamladık"

KÖYDES ve Toplulaştırma Reformu kapsamında yüzde 90 oranında altyapı çalışmalarını tamamladıklarını belirten Erdoğan,"2021 yılı içerisinde İl Özel İdaresi ve Toplulaştırma Reformu kapsamında 90 yerleşim alanında altyapı çalışmaları ile kanalizasyon çalışmalarını tamamladık. Bu zamana kadar ise ilimiz geneli İl Özel İdaresi bütçesi, KÖYDES ve Toplulaştırma Reformu kapsamında yüzde 90 oranında altyapı çalışmalarını tamamlamış bulunmaktayız. Bununla beraber köylerimizin hepsinde içme suyu şebekeleri bulunmaktadır. İl Özel İdaremiz tarafından yapımı devam eden ve 4. Etabı biten Beşpınar Mesire alanında çalışmalar devam ediyor ve ilçelerimize de bunun gibi mesire alanları kazandırmaya devam edeceğiz. İlimiz genelinde köylerimiz için daha yaşanabilir ve daha temiz bir çevre sunmak adına temizlik ve çöp toplama uygulamasının gerçekleştirilmesi için, Sayın Valimiz ve Sayın Milletvekillerimizin gayretleriyle, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hibe edilen 12 adet çöp toplama aracı hizmete sunulmuş ve yaklaşık 4 bin adet çöp konteynırı dağıtımı yapılmıştır. Yine her yıl düzenli olarak yaptığımız ve yapmaya da devam edeceğimiz haşere ile mücadele çalışanlarımız 14 ayrı ekip tarafından halk sağlığı denetiminde yapılmaktadır. Plan ve Proje Müdürlüğü bünyesinde İl Özel İdare bütçesinin %20'siyle Milli Eğitime destek amaçlı pay verilmektedir. 2021 yılında birçok okulun, lojmanların, emniyet binasının da bir kısmı tamamlanmıştır. İlimiz geneli köylerimizin büyük bir çoğunluğunda taziye evleri, çok amaçlı salonlar vb. hizmetlerimizi tamamlamış bulunmaktayız. İleri ki süreçte ise 2022 yılı yatırım programı kapsamında çalışanlarımıza geçen yıllara oranla daha da hız kazandırarak birçok alanda hizmet etmeye ve bu hizmetleri halkımıza en iyi biçimde sunmaya devam edeceğiz. İlimize kazandırılan tüm hizmetlerden ötürü başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetimiz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

