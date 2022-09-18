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Başkan Erdengi: Şehitler ve gaziler toprağı vatan, insanı ulus yapan değerlerdir

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Adıyaman Şube Başkanı Hacı Erdengi, 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

18 Eylül 2022 Pazar 23:54
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Başkan Erdengi: Şehitler ve gaziler toprağı vatan, insanı ulus yapan değerlerdir

Erdengi mesajında, “Aziz milletimizin, asırlardır Anadolu toprakları üzerinde verdiği mücadelenin şifresi “Ölürsem Şehit, kalırsam Gazi”  deyişinde saklıdır. Yüce dinimizden aldığımız ilhamla milletimizin cesareti birleşmiş ve gaza ruhu, bu topraklar üzerinde ölümsüzleşmiştir. Tarihi savaş meydanlarında kahramanlıklarla geçen bir milletin evlatları olarak, kutsal değerlerimiz adına verilen mücadelemizde, ulaşabileceğimiz en şerefli mertebelerden biri şüphesiz Şehitlik ve Gazilik mertebeleridir. Vatan, Bayrak, millet aşkıyla tarihe destan yazan Gazilerimiz, sadece yaşarken değil, bu aziz Millet Dünya üzerinde var olduğu müddetçe, bu topraklarda yaşayan herkes için bire onur ve şeref abideleridir. Şehitler ve Gaziler toprağı vatan , insanı ulus yapan değerlerdir. Kahraman Gazilerimize devletimizin verdiği önemin ifadesi olarak , Türkiye Büyük  Millet Meclisi tarafından 19 Eylül 1921’ de Mustafa Kemal Atatürk’ e“Gazi” ünvanının verildiği tarih “ Gaziler Günü “ olarak kabul edilmiştir. 101. yılını kutladığımız bu anlamlı gün vesilesi ile  Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, kanlarıyla canlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi ve aramızdan ayrılan kahraman gazilerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyor, hayatta olan gazilerimize;  onların ve şehitlerimizin değerli ailelerine minnet, sevgi sunuyorum" dedi.

Kaynak: PHA
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