Başkan Emre'nin esnaf ziyaretleri devam ediyor

Yoğun çalışma temposu içerisinde esnafları ziyaret etmeyi ihmal etmeyen Başkan Eyyüp Mehmet Emre, esnaf ziyaretleri kapsamında Yukarı Sarhan Mahalle'ni ziyaret ederek esnaflarla bir araya geldi. Esnafları ziyaret ederek, istek ve taleplerini dinleyen Başkan Eyyüp Mehmet Emre, esnaflarla birlikte istek ve taleplerini not alarak Besni ilçesi için ekibiyle birlikte elinden geleni yaptığını belirtti.

"Vatandaşlarımızın talep ve önerileri bizler için önemli"

Fırsat buldukça esnafları ziyaret ettiğini ve sorun, talep ve isteklerini dinlediğini belirten Başkan Emre," Yukarı Sarhan Mahallemizde ki; esnaf ve vatandaşlarımızı ziyaret ederek, hayırlı işler diledik. Tabi küçük hemşerilerimizi de unutmadık, onları da ziyaret ederek hoşsohbetlerine nail olduk. Allah’ım tüm çocuklarımızın yüzlerinden gülücükleri eksik etmesin, hayırlı ömürler nasip etsin inşallah. Vatandaşlarımızdan aldığımız güçle daima ileri gitmek, ilçemizi daha yaşanabilir hale getirmek için canla başla çalışıyoruz. Belediyenin çalışmalarını halka anlatıp mahalle ayrımı yapmadan dolaşarak ilçenin sorunlarını dinleme fırsatı buluyoruz. Vatandaşlarımızın talep ve önerileri bizler için önemli. İlçenin değerleri ile ilçeyi yönetmeyi kendimize rehber edinmekteyiz. Her zaman esnafımızın yanında olmanın gayreti içerisinde olduk. Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında sıkıntı yaşayan esnafımıza yönelik olarak çeşitli destek paketleriyle de yanlarında olmaya çalıştık. Esnafımızla birlik ve beraberlik içerisinde ilçemiz için çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.