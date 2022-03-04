Başkan Emre'den 'Erkenek İçme Suyu' açıklaması

'Erkenek İçme Suyu' 1 yılda 16 milyon m3 ile cazibeli olarak elektrik enerjisi gerektirmeden kullanacaklarını belirten Besni Belediye Başkanı Eyyup Mehmet Emre,"Besni Belediyesi olarak yapımı devam eden Erkenek içme suyu işinin bir an önce hizmete girmesi için yoğun bir gayretle çalışıyoruz. Çünkü 134 km isale hattı’ndan oluşan iş tamamlandığında 1 yılda yaklaşık 16 milyon m3 içme suyunu cazibeli olarak yani elektrik enerjisi gerektirmeden kullanacağız. 2020 Yılında ihale ederek başladığımız bu yıl fiyatlarıyla 520 milyon TL tutarındaki işi 2020 ve 21 yılı sene başlarında çok az ödenek verilmesine rağmen yapmış olduğumuz girişimler neticesinde yaklaşık 370 milyon TL ödenek sağlayarak yüzde 75'ler seviyesine getirdik"şeklinde konuştu.

"Biran evvel bitirmek için çalışıyoruz"

Erkenek İçme Suyu isale hattı için gerekli çalışmaların devam ettiğini hatırlatan Başkan Emre, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"2022 yılı başı itibari ile yaklaşık 70 milyon ödeneği bulunan Erkenek İçme Suyu isale hattının gerekli ödeneğin yapılması hususunda çalışmalarımıza devam ederek, Allah'ın izni ile işimizi biran evvel bitirmek için çalışıyoruz."