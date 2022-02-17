Başkan Emre, yol çalışmalarını inceledi

Yoğun kar yağışı ve alt yapı çalışmaları nedeniyle meydana gelen hasarların giderilmesi noktasında Besni Belediyesi ekipleri tarafından yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Besni Belediye Başkanı Eyyup Mehmet Emre, 15 Temmuz Şehitler Mahallesi’nde ki üst yapı çalışmalarının mayıs ayında başlayacağını ifade etti.

Açıklamada bulunan Besni Belediye Başkanı Eyyup Mehmet Emre, “ 15 Temmuz Şehitler Mahallemiz, üst yapı çalışmaları noktasında kanalizasyon hattı çalışmaları ve inşaat çalışmalarının yoğun olduğu bir mahallemiz olması hasebiyle hemşerilerimizin mağdur olduğu bir bölgemiz. Bu mahallemizde şuan kar yağışı, alt yapı çalışmaları ve inşaat çalışmaları nedeniyle hasarlar oluşmuş ve bu hasarların giderilmesi için de ekiplerimiz çalışmalarını sürdürmektedir.

Allah’ın izni ile Mayıs ayı itibari ile Besnimizin geneli ve 15 Temmuz Şehitler Mahallemizde yol yapım çalışmalarını başlatıyoruz. Özellikle Gaziantep Caddemiz ve birçok mahallemizdeki ana arter yollarımızın yapımına başlayacağız."dedi.

"15 Temmuz Mahallemizde alt yapı çalışmalarını tamamlamak üzeredir"

Kanalizasyon hattı ve arıtma tesisinin kurulumunu başlattıklarını hatırlatan Başkan Emre,"Bizler devletin imkânlarını doğru şekilde kullanma taraftarı olduk. Alt yapısı bitmeyen kanalizasyon hattı döşenmemiş bir yerin üst yapısının yapılması çok doğru değildi, dolayısıyla MADAD projesi olan alt yapı kanalizasyon hattı ve arıtma tesisinin kurulumu ile ilgili çalışmaları hızlıca başlattık. Şuan müteahhit firmamız 15 Temmuz Mahallemizde alt yapı çalışmalarını tamamlamak üzeredir. Bizde bu çalışmaların bitmesi ile beraber, İnşallah yollarımızın gerek sıcak asfalt, gerek statik kaplama, gerek kilit taşı ihalesine çıkıyoruz. Allah nasip eder ve bir sıkıntı yaşamadığımız sürece gerek 15 Temmuz şehitler Mahallemizde, gerekse de ilçemiz genelinde yol noktasında problemli olan bölgelerimizin de inşaatına başlamış olacağız. Belediye olarak her zaman vatandaşlarımızın yanında olduk, bundan sonrada hem yanında hem de hizmetinde olmaya devam edeceğiz."şeklinde konuştu.