Başkan Emre, Karla mücadele çalışmalarında vatandaşlardan taktir aldı - Videolu Haber

Geçtiğimiz hafta Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Doğu Anadolu'nun batısı ve Adıyaman çevresi için kuvvetli kar yağışı uyarısının ardından seferberlik ilan eden Besni Belediyesi ekipleri sahada çalışması vatandaşlar tarafından tam not aldı.

"Oluşturduğumuz kriz masası ile gelen ihbarları değerlendiriyoruz"

Oluşturdukları kriz masasıyla ihbarları değerlendirdiklerini bir yandan vatandaşların taleplerini yerine getirdiklerini belirten Besni Belediye Başkanı Eyyup Mehmet Emre, "Kar yağışının başladığı gün itibari ile ekiplerimiz 7/24 çalışma esasına göre mesai gözetmeksizin gece gündüz demeden çalışmaya başladılar. Tüm birimlerimiz, müdürlerimiz ve personelimiz Belediyemizin araçlarında görevlendirilerek bizzat çalışmaları yönetiyorlar. Şahsım ve ekibim olmak üzere vatandaşlarımızın güvenliği, huzuru ve rahatı için sürekli sahadayız ve kar temizleme çalışmalarımıza devam ediyoruz. 8 günlük karla mücadele çalışmalarımızda vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için var gücümüzle çalışıyoruz. Oluşturduğumuz kriz masası ile gelen ihbarları değerlendiriyor. Yolda mahsur kalmış vatandaşlarımızın yardımına koşuyoruz. Belediyemiz araçlarından bazılarını Hastaneye gitmek isteyen hemşerilerimizin hizmetine sunduk, gelen ihbarlar doğrultusunda hastaneye gitmek isteyen vatandaşlarımızı evlerinden alıp, hastaneye ve tekrardan evlerine bırakıyoruz. Kar yağışının başladığı gün evlerinde yatan diyaliz hastalarımızın servis araçları için özel kepçe ayarlayarak, bulundukları caddelerin öncelikli olarak açılması için çalıştık. Vatandaşlarımızın sağlığı için 112 acil ekiplerinin vatandaşlarımıza ulaşmasını sağlamak için, kepçelerimiz yine öncelikli olarak ambulans ekiplerinin yollarını açmakla görevlendirildiler. “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” düsturu ile kar yağışında önceliğimiz hemşerilerimizin can güvenliği oluyor. Bütün imkânlarımızı onların can sağlığı ve güvenliği için seferber etmiş durumdayız."dedi.

"Ekiplerimiz ana yollarımızda ve ara caddelerimizde planlı bir şekilde çalışmalarını gerçekleştiriyor"

Son 25 yıldır görülmemiş karla mücadele çalışması yaptıklarını hatırlatan Başkan Emre,"

Şuanda son 25 yıldır görülmemiş bir kar yağışı ile mücadele içerisindeyiz. Lakin kar senesi var senesidir. Allah’ın rahmeti ve bereketi İnşallah her zaman üzerimizde olur. Bizler çalışmalarımıza aralıksız devam ederiz, yeter ki; ülkemizde kuraklık olmasın ve insanımız bereketli yıllar görsün. Şuan devam eden çalışmalarımızda ana yollarımızı kar yağışının ilk gününden itibaren açık tuttuk ve tutmak için yoğun gayret sarf ediyoruz. Ekiplerimiz ana yollarımızda ve ara caddelerimizde planlı bir şekilde çalışmalarını gerçekleştiriyor. Kar küreme, tuzlama ve kar taşıma çalışmalarımızın yanı sıra vatandaşlarımızın güvenliği için çatılarda oluşan buz sarkıtlarının temizlenme çalışmalarını aralıksız sürdürüyoruz. Hemşerilerimiz sahada karla mücadele çalışmalarımız dolayısıyla bizlere memnuniyetlerini ifade ediyorlar. Bizlerinde amaç ve gayesi önce Allah’ın sonrada kıymetli hemşerilerimizin takdirine nail olmaktır. "şeklinde konuştu.

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